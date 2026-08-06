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Қоғам

ҰБТ-2026 қорытындысы: қанша талапкер грантқа үміткер бола алады

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 13:03 Фото: Национальный центр тестирования
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары Наужан Дидарбекова 2026 жылғы негізгі Ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Наужан Дидарбекованың 2026 жылғы 6 тамызда ұсынған дерегіне сәйкес, негізгі ҰБТ-ға шамамен 233 мың талапкер қатысты.

"Оларға тестілеуді екі рет тапсырып, ең жоғары нәтижесімен мемлекеттік білім беру гранттарын тағайындау конкурсына қатысу мүмкіндігі берілді. Тестілеу қорытындысы бойынша қатысушылардың 76%-ы шекті балл жинап, білім беру гранттары конкурсына қатысу құқығына ие болды", – деді маман.

ҰБТ қорытындысы бойынша Павлодар облысының түлегі Әсет Алтайыр мен Қызылорда облысының түлегі Балхан Әлфия ең жоғары 140 балл жинады. Балхан Әлфияның нәтижесі ҚАЗТЕСТ сертификатын айырбастау арқылы есептелді.

Сонымен қатар 821 талапкер 130-дан жоғары балл жинады.

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар талапкерлер үшін де барлық жағдай жасалды. Негізгі ҰБТ-ға осындай 800 талапкер қатысты.

Қазіргі уақытта Республикалық комиссия өз жұмысын аяқтады.


"ҰБТ сертификаттары талапкерлердің жеке кабинеттерінде қолжетімді", – деді Наужан Дидарбекова.

Дидарбекова білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жарияланар алдында мәлімдеме жасады. Тізім ертең, 7 тамызда жарияланады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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