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Қоғам

ІІМ құжаттарды ресімдеуге байланысты қызмет түрлерін бекітті

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, документ, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 12:47 Фото: Zakon.kz
ҚР Ішкі істер министрі 2026 жылғы 1 шілдедегі бұйрығымен жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындаумен технологиялық тұрғыдан байланысты қызмет түрлерінің тізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тізбеге мынадай қызмет түрлері енгізілді:

  • мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін жою және кәдеге жарату;
  • жеке басты куәландыратын құжаттарды жою және кәдеге жарату;
  • коммерциялық ұйымдармен интеграциялық өзара іс-қимыл аясында деректерді ақылы негізде өңдеу және өңдеу нәтижелерін ұсыну.

Бұйрық 2026 жылғы 17 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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