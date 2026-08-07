ІІМ құжаттарды ресімдеуге байланысты қызмет түрлерін бекітті
Фото: Zakon.kz
ҚР Ішкі істер министрі 2026 жылғы 1 шілдедегі бұйрығымен жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындаумен технологиялық тұрғыдан байланысты қызмет түрлерінің тізбесін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізбеге мынадай қызмет түрлері енгізілді:
- мемлекеттік тіркеу нөмірі белгілерін жою және кәдеге жарату;
- жеке басты куәландыратын құжаттарды жою және кәдеге жарату;
- коммерциялық ұйымдармен интеграциялық өзара іс-қимыл аясында деректерді ақылы негізде өңдеу және өңдеу нәтижелерін ұсыну.
Бұйрық 2026 жылғы 17 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
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