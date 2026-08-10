#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Қоғам

ҚМА блогер Махмуд Хикматовқа іздеу жариялады

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 09:26 Фото: АФМ РК
Қаржылық мониторинг агенттігі Өзбекстан Республикасының азаматы, "Маха.dxb" лақап атымен танымал блогер Махмуд Умидұлы Хикматовқа халықаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 2000 жылғы 19 ақпанда дүниеге келген.

Сот оны қамауда ұстауға санкция берді. Ол "SultanGames", "PINCO", "Nomadcasino", "Pin-Up", "Vavada" және басқа да заңсыз интернет-казиноларды жарнамалап, насихаттады деген күдікке ілінді.

Қазақстан аумағында интернет-казинолардың заңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасайтын тұрақты жүйе құрылған. Осы жүйе арқылы интернет-казино интерфейсі ұсынылып, ақша қабылдау және төлеу жолға қойылған. Ол үшін эквайринг, мобильді төлемдер мен криптовалюта пайдаланылған. Сондай-ақ ел азаматтарын құмар ойындарға көптеп тарту мақсатында жарнама таратылған.

Интернет-казиноларды жарнамалау үшін ұйымдастырушылар блогер М. У. Хикматовты тартқан. Оған Қазақстанда жұмыс істейтін инфлюенсерлерді тауып, солар арқылы жарнамалық материалдар жариялату міндеті жүктелген.

Осы мақсатта М. Хикматов блогерлерден әлеуметтік желідегі парақшаларының статистикасын, соның ішінде жазылушыларының демографиялық және географиялық көрсеткіштерін, сондай-ақ жарияланымдарының қанша адамды қамтитыны туралы мәліметтерді сұратқан. Жарнама ақысы осы деректерге қарай белгіленген.

Ол барлығы 35-тен астам блогерді, оның ішінде блогер Қамза Қ.-ны тартқан.

Аудиториясы ауқымды Қ. Қамза интернет-казиноларға апаратын рефералдық сілтемелерді жариялап, Қазақстан азаматтарын тыйым салынған құмар ойындарға әдейі тартқан. Ол пайдаланушылардың әрбір өтуі үшін сыйақы алып отырған.

Еске салайық, Қамза Қ. биылғы 6 тамызда Вьетнам Социалистік Республикасынан экстрадицияланды.

Іздеудегі адамның қайда жүргені туралы қандай да бір мәлімет білсеңіз, Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлауыңызды сұраймыз: +7 7172 70 84 78 — кезекші бөлім.

Сыйақы төленетініне және хабар берген адамның аты-жөні құпия сақталатынына кепілдік беріледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
тик ток, әлеуметтік желі, интернет
14:57, Бүгін
TikTok-та балағат сөздер айтқан қазақстандық стример ауруханаға жатқызылды
ҚМА Ташкент тумасына халықаралық іздеу жариялады
09:43, 29 тамыз 2024
ҚМА Ташкент тумасына халықаралық іздеу жариялады
Қазақстанда танымал беларусь блогері Mellstroy-ға іздеу жариялады
09:24, 17 қараша 2025
Қазақстанда танымал беларусь блогері Mellstroy-ға іздеу жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
18:37, Бүгін
Даниэль Кормье выбрал победителя потенциального боя Хабиба и Махачева
Фото: КФФ
18:10, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Бүгін
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Бүгін
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: