#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
469.93
541.64
5.71
Қоғам

Транзиттік ауыр жүк көліктерінің Астанаға кіруіне тыйым салынды

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 14:39 Фото: pixabay
Астана қаласының әкімдігі 2026 жылғы 27 шілдеде "Астана қаласының аумағы арқылы транзиттік автомобиль көлігінің жүру сызбасы мен тәртібін айқындау туралы" қаулы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта транзиттік автомобиль көлігінің Астана аумағы арқылы жүру тәртібі "Қазақстан Республикасының астанасы мәртебесі туралы" Конституциялық заңның 8-бабының 13) тармақшасына сәйкес әзірленгені айтылған.

Транзиттік ауыр жүк көліктеріне "Астана қаласының айналма жолы" автомобиль жолымен жүруге рұқсат етіледі.

Ал ауыр жүк көліктерінің айналма жолдың ішкі жағында орналасқан қала аумағына кіруіне тыйым салынады.

Бұл ретте Қазақстан заңнамасында жеңіл автокөліктердің қала аумағында жүруіне ешқандай шектеу белгіленбеген.

Қаулы 8 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
15:28, Бүгін
Алматыдағы әл-Фараби даңғылы мен Шығыс айналма жолында жылдамдық 60 км/сағ-қа дейін төмендетіле ме
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны
16:13, 20 шілде 2026
Астанада қонақүй құрылысы үшін 26 жер телімі мемлекет мұқтажына алынады
Үкімет 2026 жылғы 21 шілдеде Қарағанды облысындағы Қарағанды қаласының шекарасын өзгерту туралы қаулы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
13:25, 24 шілде 2026
Қарағанды қаласының аумағы 281 гектарға ұлғайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: UFC
18:37, Бүгін
Даниэль Кормье выбрал победителя потенциального боя Хабиба и Махачева
Фото: КФФ
18:10, Бүгін
Защитник сборной Казахстана Сатанов может продолжить карьеру в РПЛ
КФФ опубликовало решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
17:49, Бүгін
КФФ опубликовала решения по наказанию игроков и клубов в лигах и Кубке Казахстана
Джамбулат Бижамов празднует победу на ЧМ-2025 под эгидой IBA
17:45, Бүгін
Казахстанец Курметов выступит в одном карде с Бижамовым, чей бой на ЧМ вызвал споры о судьях
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: