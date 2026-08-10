Транзиттік ауыр жүк көліктерінің Астанаға кіруіне тыйым салынды
Фото: pixabay
Астана қаласының әкімдігі 2026 жылғы 27 шілдеде "Астана қаласының аумағы арқылы транзиттік автомобиль көлігінің жүру сызбасы мен тәртібін айқындау туралы" қаулы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құжатта транзиттік автомобиль көлігінің Астана аумағы арқылы жүру тәртібі "Қазақстан Республикасының астанасы мәртебесі туралы" Конституциялық заңның 8-бабының 13) тармақшасына сәйкес әзірленгені айтылған.
Транзиттік ауыр жүк көліктеріне "Астана қаласының айналма жолы" автомобиль жолымен жүруге рұқсат етіледі.
Ал ауыр жүк көліктерінің айналма жолдың ішкі жағында орналасқан қала аумағына кіруіне тыйым салынады.
Бұл ретте Қазақстан заңнамасында жеңіл автокөліктердің қала аумағында жүруіне ешқандай шектеу белгіленбеген.
Қаулы 8 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.
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