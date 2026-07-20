Астанада қонақүй құрылысы үшін 26 жер телімі мемлекет мұқтажына алынады
Құжатқа сәйкес, 2026 жылғы 3 тамыз бен 2027 жылғы 3 тамыз аралығында жалпы ауданы 7,6618 гектарды құрайтын жер учаскелері мемлекеттік мұқтаж үшін, оның ішінде сатып алу жолымен мәжбүрлеп иеліктен шығарылады.
Әңгіме Астана қаласының Есіл ауданында, Д. Қонаев пен Сарайшық көшелерінің аралығында орналасқан 26 жер учаскесі туралы болып отыр. Бұл аумақта қонақүй салу жоспарланған.
Қаулыда жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылары алдағы мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы хабарламаны алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде Астана әкімдігіне тиісті өтініш беріп, келісу рәсімдерін бастауға құқылы екені көрсетілген.
Сонымен қатар елорда әкімдігі мемлекеттік мұқтаж үшін тағы 10 жер учаскесін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы тағы бір қаулы қабылдады.
Атап айтқанда, Заречный тұрғын алабында, Үшқопыр мен Қаратөбе көшелерінің қиылысы маңындағы жалпы ауданы 2,3 гектардан астам жер телімі сатып алынады. Бұл жерде мектеп салуға арналған іздестіру және жобалау жұмыстары жүргізіледі.