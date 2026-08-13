#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+35°
$
465.19
536.55
5.61
Қоғам

Қазақстанда Telegram жұмысында ақау шықты

Социальные сети, телеграм, telegram, социальная сеть, приложение, приложения, телефон, мобильный интернет, соцсеть, соцсети, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 12:54 Фото: unsplash
2026 жылғы 13 тамызда қазақстандықтар Telegram мессенджерінің жұмысындағы ақауларға шағымданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Downdetector сервисінің мәліметінше, ақаулар Астана қаласында, Қарағанды, Павлодар, Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарында тіркелген. Кейін Алматы тұрғындарынан да шағымдар түсе бастаған.

Пайдаланушылар негізінен хабарламаларды жіберу және қабылдау мүмкін болмай жатқанын, медиафайлдардың жүктелмейтінін, ал кейбірінде қосымшаның мүлде ашылмайтынын айтқан.

Әлем бойынша мессенджер жұмысында айтарлықтай ақау байқалмаған.

Редакция түсініктеме алу үшін Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне жүгінді. Ведомство өкілдері ақаудың шығу себептерін анықтап жатқанын хабарлады. Ал "Қазақтелеком" АҚ алдын ала мәлімет бойынша өздерінің жауапкершілік аймағында ешқандай ақау тіркелмегенін мәлімдеді.

Бұған дейін, 2026 жылғы 3 тамызда әлемнің әр түкпіріндегі, соның ішінде Қазақстандағы WhatsApp қолданушылары аккаунттарының бұғатталғанына шағымданған еді. Мессенджер кенеттен жұмысын тоқтатып, экранда аккаунт әрекеттері мен құрылғы туралы ақпараттың пайдаланушы келісіміне сәйкестігі тексеріліп жатқаны жөнінде хабарлама пайда болған. Тексеру 24 сағаттан аспайтыны және оның нәтижесі хабарланатыны айтылған. Meta компаниясы аккаунттарға қолжетімділікті қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатқанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павел Дуров, Франция, Telegram-ның негізін қалаушы, қамауға алынды
10:48, 25 тамыз 2024
Францияда Telegram-ның негізін қалаушы Павел Дуров қамауға алынды
Дуров Telegram-ның Ресейдегі жағдайы туралы пікір білдірді
15:32, 11 ақпан 2026
Дуров Telegram-ның Ресейдегі жағдайы туралы пікір білдірді
Ресейде Telegram мен WhatsApp-тың жартылай бұғатталу себебі белгілі болды
21:06, 13 тамыз 2025
Ресейде Telegram мен WhatsApp-тың жартылай бұғатталу себебі белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Определены судьи и инспекторы матчей 22-го тура Премьер-лиги
12:54, Бүгін
Определены судьи и инспекторы матчей 22-го тура Премьер-лиги
Рыбакина вернулась на первое место чемпионской гонки
12:36, Бүгін
Елена Рыбакина вернулась на вершину чемпионской гонки WTA
Арман Царукян
12:36, Бүгін
Царукян пообщался с узбеком Рузибоевым на тренировке и начал подготовку к бою
Сборная Казахстана выступила в групповых соревнованиях на ЧМ по артистическому плаванию
12:20, Бүгін
Сборная Казахстана выступила в групповых соревнованиях на ЧМ по артистическому плаванию
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: