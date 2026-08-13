#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+36°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+36°
$
465.19
536.55
5.61
Қоғам

Қазақстандықтардың қанша пайызы қалада тұрады – статистика

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 16:27 Фото: Zakon.kz
ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің Демографиялық процестерді талдау және болжау орталығының басшысы Аяулым Сағынбаева 13 тамызда Demographic Futures Survey 2026 дөңгелек үстелінде жастардың бала туу мен некеге қатысты басымдықтары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, демографиялық ахуалға әлемде жүріп жатқан жаһандық үдерістер айтарлықтай ықпал етеді.

"Біз жаһанданудан тыс қала алмаймыз. Әлемдегі үрдістердің барлығы белгілі бір дәрежеде Қазақстанда да байқалады. Біз гендерлік теңдік саясатын, әйелдердің еңбек нарығына, экономика мен саясатқа қатысуын арттыру саясатын ілгерілетіп келеміз. Сонымен қатар халықтың урбандалу деңгейін көтеру саясаты жүргізіліп жатыр. Болжам бойынша, 2050 жылға қарай халықтың 70%-ы қалалық жерлерде тұруы керек. Қазірдің өзінде халықтың 63%-ы қалаларда тұрады", – деді Сағынбаева.

Спикердің айтуынша, урбандалу өздігінен бала туу көрсеткішінің төмендеуіне әкеледі. Себебі қала жағдайында көпбалалы болу физикалық тұрғыдан қиын, ол үшін тиісті жағдай қажет.

"Қазір біз сандық факторлардан сапалық факторларға көшіп жатырмыз. Халықтың репродуктивті мінез-құлқына қатысты бүгінгі нәтижелерді жауапты ата-ана болу және некедегі жауапты мінез-құлық мәселелерімен байланыстырар едім. Қазіргі жастар некеге ата-аналарына қарағанда анағұрлым жауапкершілікпен қарайды. Олардың алдымен қол жеткізуге тиіс моральдық және материалдық басымдықтары бар. Бұл – табиғи әрі орынды шешім", – деп қорытындылады сарапшы.

Бұған дейін Сағынбаева Қазақстанда бала туу көрсеткішінің төмендеуінің негізгі себебін атаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии
16:50, Бүгін
Қазақстанда денсаулығына байланысты кімдердің жұмыс күні қысқартылуы мүмкін
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:45, 13 мамыр 2026
Қазақстандағы орташа жалақы 460 мың теңгеден асты
Әсет Ерғалиев, ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы
17:14, 02 ақпан 2026
Әсет Ерғалиев қосымша жаңа лауазымды қызметке тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Умар Саламов
17:49, Бүгін
Кыргызский боксёр Саламов уверен в победе над Али Балоевым за титул чемпиона Европы
&quot;Алтай&quot; может получить три очка в КПЛ из-за якобы нарушения у &quot;Кызылжара&quot;
17:38, Бүгін
"Алтай" может получить три очка в КПЛ из-за возможного нарушения у "Кызылжара"
Ислам Чесноков
17:29, Бүгін
Ислам Чесноков перешёл в "Крылья Советов": Тотальный футбол
София Шешукова
17:17, Бүгін
Казахстанская тяжелоатлетка София Шешукова выиграла медаль на дебютном чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: