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Қоғам

Қазақстанда денсаулығына байланысты кімдердің жұмыс күні қысқартылуы мүмкін

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 16:50 Фото: freepik
Әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті басшысының орынбасары Ләззат Сартымбетова 2026 жылғы 13 тамызда өткен брифингте кәсіптік еңбекке қабілеттіліктен айырылу дәрежесінің қалай белгіленетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ләззат Сартымбетованың айтуынша, кәсіптік еңбекке қабілеттіліктен айырылу дәрежесі өндірістік жарақат алған немесе кәсіптік ауруға шалдыққан қызметкерлерге белгіленеді. Бұл ретте адамның кәсіби немесе қызметтік міндеттерін орындау қабілетінің қаншалықты төмендегені ескеріледі.

"Кәсіптік еңбекке қабілеттіліктен айырылу дәрежесі 5%-дан 100%-ға дейін белгіленеді. Ол алты айға, бір жылға, екі жылға, бес жылға немесе қайта куәландыру мерзімінсіз тағайындалуы мүмкін. Сараптама барысында өндірістік жарақаттың немесе кәсіптік аурудың салдары, ағза қызметінің бұзылу деңгейі, жұмысты жалғастыру мүмкіндігі, еңбек жағдайларын өзгерту, біліктілікті төмендету немесе арнайы жұмыс орнын құру қажеттілігі ескеріледі", – деді ол.

Медициналық-әлеуметтік сараптамаға жолдаманы медициналық ұйым рәсімдейді. Онда адамның денсаулық жағдайы, тексеру нәтижелері, жүргізілген емдеу және оңалту шаралары туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс.

"Еңбекке қабілеттіліктен айырылу дәрежесінің белгіленуі адамның жұмыс істеуіне автоматты түрде тыйым салынады дегенді білдірмейді. Денсаулық жағдайына қарай ол еңбек жағдайлары өзгертілген кезде жұмысын жалғастыра алады. Атап айтқанда, жұмыс уақыты қысқартылып, зиянды факторлар алынып тасталуы, жұмыстың көлемі немесе сипаты өзгертілуі не арнайы жұмыс орны құрылуы мүмкін", – деп қорытындылады спикер.

Бұған дейін, 2026 жылғы 11 тамызда ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің басшысы Ерлан Ысмағұлов маусымдық және уақытша қызметкерлердің еңбек құқықтары туралы айтқан еді.

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Сурет Айгерим Тарина
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