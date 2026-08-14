Алматыдағы шыңдардың біріне апарар жолда жасөспірім тау ауруына шалдықты - ТЖМ дер кезінде көмекке келді
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Алматы облысының Қарасай ауданында, "Космостанциядан" "Турист" шыңына баратын бағытта көтерілу кезінде жасөспірімнің жағдайы нашарлаған. Одан тау ауруы белгілері байқалып, өздігінен төмен түсе алмаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Көмек көрсету үшін оқиға орнына ҚР ТЖМ "Барыс" республикалық құтқару қызметінің құтқарушылары жіберілді. Құтқарушылар жасөспірімді маршрутта қарсы алып, оның жағдайын бағалады және тау соқпағымен төмен қарай алып түсті.
Зардап шеккен адамды одан әрі медициналық тексеруден өткізу және қажетті көмек көрсету үшін Апаттар медицинасы орталығының бригадасына тапсырды.
Таулы ауру – биіктікке көтерілген кезде оттегінің жетіспеуінен (биіктік гипоксиясы) және атмосфералық қысымның төмендеуінен туындайтын ауырсынатын жағдай. Әдетте ол 2 500 метрден жоғары биіктікте пайда болады.
Негізгі белгілері:
- Қатты бас ауруы және бас айналу
- Жүрек айну, құсу және тәбеттің жоғалуы
- Аз ғана күш түскенде ентігу және жүрек соғуының жиілеуі
- Жалпы әлсіздік, тез шаршау және ұйқының бұзылуы.
Бұған дейін Telegram-нан "жеңіл жұмыс" іздеген елордалық үш жылға сотталғанын жазғанбыз.
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