Қазақстанда күн суытып, 6 градусқа дейін үсік жүреді
Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы қыркүйекке арналған ауа райы болжамын жариялады. Оған сәйкес, Қазақстанның тоғыз өңірінде жауын-шашын мөлшері нормадан көп, үш облыста ауа температурасы нормадан 1°С жоғары болады. Сондай-ақ еліміздің 13 өңірінде 6°С-қа дейін үсік жүреді.
Жауын-шашын
Синоптиктердің мәліметінше, қыркүйекте жауын-шашын мөлшері:
- республиканың басым бөлігінде норма шамасында;
- Солтүстік Қазақстан, Павлодар облыстарында, Батыс Қазақстан мен Ақмола облыстарының басым бөлігінде, Атырау облысының солтүстік-батысында, Қостанай облысының солтүстік-шығысында, Қарағанды облысының қиыр солтүстігінде, Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарының солтүстік жартысында нормадан көп;
- Қызылорда мен Түркістан облыстарының басым бөлігінде, Маңғыстау облысының оңтүстік-шығыс жартысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде және Жамбыл облысының оңтүстік-батысында нормадан аз болады.
Ауа температурасы
Болжамға сәйкес, қыркүйектегі орташа ауа температурасы:
- республиканың басым бөлігінде норма шамасында;
- Батыс Қазақстан облысының басым бөлігінде, Атырау және Маңғыстау облыстарының батысында нормадан 1°С жоғары болады.
- Орташа айлық ауа температурасы
"Қазгидромет" мәліметінше, орташа айлық ауа температурасы:
- Қазақстанның басым бөлігінде +9…+15°С;
- елдің оңтүстік-батыс жартысында, солтүстік-батысы мен орталығының жекелеген аудандарында +16…+22°С болады.
- 6°С-қа дейін үсік
- Қыркүйекте Қазақстанның 13 өңірінде 6°С-қа дейін үсік жүреді.
Батыс Қазақстан облысы
- Екінші онкүндікте ауа температурасы түнде +11…+16°С-тан, облыстың солтүстігінде +6°С-тан +1…+6°С-қа дейін төмендейді. Топырақ бетінде 2°С үсік жүреді. Күндіз ауа температурасы +27…+32°С-тан, облыстың батысында +21°С-тан +17…+22°С-қа дейін, ал солтүстік-шығысында +12°С-қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында күн жылынады.
- Үшінші онкүндікте температура түнде +6…+11°С-қа дейін, облыстың солтүстігінде +3°С-қа дейін, күндіз +22…+27°С-қа дейін, солтүстігінде +18°С-қа дейін жоғарылайды. Кейін түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, облыстың солтүстігінде 1°С үсік жүреді. Күндіз +17…+22°С болады.
Ақтөбе облысы
- Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде +7…+12°С-қа дейін, облыстың солтүстігінде +3°С-қа дейін, күндіз +21…+26°С-қа дейін, солтүстігінде +15°С-қа дейін жоғарылайды.
- Кейін түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, облыстың солтүстігінде 3°С үсік жүреді. Күндіз +12…+17°С, облыстың батысында +20°С болады. Онкүндіктің соңында ауа температурасы түнде +7…+12°С-қа, күндіз +17…+22°С-қа дейін жоғарылайды.
Қостанай облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +17…+22°С-тан, облыстың батысында +13°С-тан +1…+6°С-қа дейін күрт төмендейді. Топырақ бетінде 1°С үсік жүреді. Күндіз температура +31…+36°С-тан +15…+20°С-қа дейін төмендейді. Кейін түнде +8…+13°С-қа, күндіз +22…+27°С-қа дейін жоғарылайды.
- Екінші онкүндікте түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 1°С үсік жүреді. Күндіз +15…+20°С, облыстың солтүстігінде +9°С болады. Кейін түнде +6…+11°С-қа дейін, батысында +2°С-қа дейін, күндіз +20…+25°С-қа дейін, солтүстігінде +15°С-қа дейін жоғарылайды.
- Үшінші онкүндікте түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, облыстың солтүстік жартысында 3°С үсік жүреді. Күндіз +10…+15°С болады. Кейін түнде +5…+10°С-қа, күндіз +15…+20°С-қа дейін жоғарылайды.
Солтүстік Қазақстан облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +16…+21°С-тан, облыстың батысында +12°С-тан +1…+6°С-қа дейін күрт төмендейді. Облыстың батысы мен солтүстігінде 2°С үсік жүреді. Күндіз +28…+33°С-тан +13…+18°С-қа дейін төмендейді. Кейін түнде +9…+14°С-қа, күндіз +21…+26°С-қа дейін жоғарылайды.
- Екінші онкүндікте түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 2°С үсік жүреді. Күндіз +13…+18°С болады. Кейін түнде +6…+11°С-қа, күндіз +18…+23°С-қа дейін жоғарылайды.
- Үшінші онкүндіктің басында түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, облыстың батысы мен солтүстігінде 2°С үсік жүреді. Күндіз +8…+13°С болады. Кейін түнгі температура +1…+6°С пен +6…+11°С, күндізгі температура +8…+13°С пен +14…+19°С аралығында құбылады. Батысы мен солтүстігінде 2°С үсік жүруі ықтимал.
Ақмола облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +15…+20°С-тан +1…+6°С-қа дейін күрт төмендейді. Облыстың солтүстігі мен шығысында 2°С үсік жүреді. Күндіз +27…+32°С-тан +13…+18°С-қа дейін, шығысында +9°С-қа дейін төмендейді. Кейін түнде +5…+10°С-қа, күндіз +17…+22°С-қа дейін жоғарылайды.
- Екінші онкүндікте түнде +10…+15°С-қа, күндіз +22…+27°С-қа дейін жылынады. Кейін түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 1°С үсік жүреді. Күндіз +13…+18°С, облыстың солтүстігінде +10°С болады. Онкүндіктің соңында түнде +8…+13°С-қа дейін, батысында +4°С-қа дейін, күндіз +20…+25°С-қа дейін жоғарылайды.
- Үшінші онкүндіктің басында түнде +1…+6°С-қа дейін күрт төмендеп, облыстың солтүстігі мен орталығында 2°С үсік жүреді. Күндіз +6…+11°С болады. Кейін түнде +5…+10°С-қа, күндіз +11…+16°С-қа дейін, батысында +20°С-қа дейін жоғарылайды.
Павлодар облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +15…+20°С-тан, облыстың солтүстік-шығысында +10°С-тан +1…+6°С-қа дейін күрт төмендейді. Топырақ бетінде 2°С үсік жүреді. Күндіз +27…+32°С-тан +12…+17°С-қа дейін төмендейді. Кейін түнде +3…+8°С-қа, күндіз +15…+20°С-қа дейін жоғарылайды.
- Екінші онкүндікте түнде +9…+14°С-қа, күндіз +21…+26°С-қа дейін, облыстың солтүстік-батысында +29°С-қа дейін жылынады. Кейін түнде +2…+7°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 1°С үсік жүреді. Күндіз +14…+19°С болады. Онкүндіктің соңында түнде +7…+12°С-қа, күндіз +19…+24°С-қа дейін, оңтүстік-шығысында +28°С-қа дейін жоғарылайды.
- Үшінші онкүндікте түнгі температура +7…+12°С-тан +1…+6°С-қа дейін төмендейді. Облыстың солтүстігінде 3°С үсік жүреді. Күндіз +19…+24°С-тан +10…+15°С-қа дейін төмендейді.
Ұлытау облысы
- Үшінші онкүндіктің басында ауа температурасы түнде +1…+6°С пен +5…+10°С аралығында, күндіз +10…+15°С пен +15…+20°С аралығында құбылады. Облыстың шығысында 3°С үсік жүреді.
Қарағанды облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +15…+20°С-тан +1…+6°С-қа дейін күрт төмендейді. Облыстың солтүстігінде 4°С үсік жүреді, ал шығысында +9°С болады. Күндіз +27…+32°С-тан +13…+18°С-қа дейін, шығысында +21°С-қа дейін төмендейді. Кейін түнде +5…+10°С-қа, күндіз +17…+22°С-қа дейін жоғарылайды.
- Екінші онкүндікте түнде +10…+15°С-қа, күндіз +22…+27°С-қа дейін жылынады. Кейін түнде +2…+7°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 1°С үсік жүреді. Күндіз +14…+19°С, облыстың солтүстігінде +10°С болады. Онкүндіктің соңында түнде +7…+12°С-қа дейін, батысында +4°С-қа дейін, күндіз +19…+24°С-қа дейін, солтүстігінде +15°С-қа дейін жоғарылайды.
- Үшінші онкүндікте түнде +1…+6°С-қа дейін біртіндеп төмендеп, облыстың солтүстігі мен орталығында 3°С үсік жүреді. Күндіз +8…+13°С, облыстың оңтүстігінде +19°С болады.
Абай облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +16…+21°С-тан, облыстың солтүстік-шығысында +11°С-тан +1…+6°С-қа дейін күрт төмендейді. Батысында 1°С үсік жүреді, ал шығысында +8°С болады. Күндіз +28…+33°С-тан +10…+15°С-қа дейін, шығысында +20°С-қа дейін төмендейді. Онкүндіктің соңында түнде +4…+9°С-қа, күндіз +14…+19°С-қа дейін жоғарылайды.
- Екінші онкүндікте түнде +11…+16°С-қа, күндіз +21…+26°С-қа дейін, облыстың оңтүстік-шығысында +31°С-қа дейін жылынады. Кейін түнде +3…+8°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 1°С үсік жүреді. Күндіз +13…+18°С болады. Онкүндіктің соңында түнде +6…+11°С-қа, күндіз +16…+21°С-қа дейін аздап жоғарылайды.
- Үшінші онкүндікте түнде +8…+13°С-қа, күндіз +18…+23°С-қа дейін жылынады. Кейін түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, облыстың солтүстігінде 4°С үсік жүреді. Күндіз +8…+13°С, оңтүстік-шығысында +16°С болады.
Шығыс Қазақстан облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +14…+19°С-тан +1…+6°С-қа дейін төмендейді. Облыстың батысы мен солтүстік-шығысында 1°С үсік жүреді. Күндіз +24…+29°С-тан +11…+16°С-қа дейін төмендейді. Кейін түнде +6…+11°С-қа, күндіз +16…+21°С-қа дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында қайтадан күн суытады.
- Екінші онкүндікте түнгі температура +1…+6°С-тан +10…+15°С-қа, күндізгі температура +10…+15°С-тан +20…+25°С-қа дейін жоғарылайды. Облыстың солтүстік-шығысында бастапқыда 2°С үсік жүреді. Онкүндіктің соңында түнде +1…+6°С-қа дейін күрт төмендеп, шығысында 1°С үсік жүреді. Күндіз +10…+15°С болады.
- Үшінші онкүндікте түнде +7…+12°С-қа, күндіз +17…+22°С-қа дейін жылынады. Кейін түнде +1…+6°С-қа дейін төмендеп, облыстың солтүстік-шығысында 4°С үсік жүреді. Күндіз +4…+9°С болады.
Жамбыл облысы
- Үшінші онкүндікте түнгі температура +9…+14°С-тан +1…+6°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 2°С үсік жүреді. Күндіз +21…+26°С-тан +13…+18°С-қа дейін төмендейді.
- Таулы аудандарда түнгі температура +4°С-тан 1°С үсікке дейін, күндізгі температура +16°С-тан +8°С-қа дейін төмендейді.
Алматы облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +14…+19°С-тан +4…+9°С-қа дейін, облыстың орталығында +13°С-қа дейін төмендейді. Күндіз +26…+31°С-тан +16…+21°С-қа дейін, орталығында +35°С-тан +26°С-қа дейін төмендейді. Таулы аудандарда түнде +5…+10°С-тан 3°С үсікке дейін, күндіз +13…+18°С-тан +7…+12°С-қа дейін төмендейді.
- Екінші онкүндікте түнде +8…+13°С-қа дейін, облыстың орталығында +16°С-қа дейін, күндіз +22…+27°С-қа дейін, орталығында +31°С-қа дейін жоғарылайды. Таулы аудандарда түнде 0…+5°С, күндіз +10…+15°С болады.
- Кейін түнде +3…+8°С-қа, күндіз +15…+20°С-қа дейін төмендейді. Таулы аудандарда түнде 1…6°С үсік жүріп, күндіз +3…+8°С болады. Онкүндіктің соңында күн қайта жылынады.
- Үшінші онкүндікте түнгі температура +8…+13°С-тан +1…+6°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 3°С үсік жүреді. Күндіз +20…+25°С-тан, облыстың орталығында +28°С-тан +12…+17°С-қа дейін төмендейді. Таулы аудандарда түнде +1…+6°С-тан 1…6°С үсікке дейін, күндіз +8…+13°С-тан +3…+8°С-қа дейін төмендейді.
Жетісу облысы
- Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде +14…+19°С-тан +3…+8°С-қа дейін, күндіз +28…+33°С-тан +17…+22°С-қа дейін төмендейді. Облыстың оңтүстік-шығысында күндізгі температура +36°С-тан +26°С-қа дейін төмендейді. Таулы аудандарда түнде +9°С-тан 2°С үсікке дейін, күндіз +23°С-тан +12°С-қа дейін төмендейді.
- Екінші онкүндікте түнде +8…+13°С-қа, күндіз +22…+27°С-қа дейін жоғарылайды. Таулы аудандарда түнде +3°С, күндіз +17°С болады.
- Кейін түнде +2…+7°С-қа, күндіз +16…+21°С-қа дейін төмендейді. Таулы аудандарда түнде 1°С үсік жүріп, күндіз +8°С болады. Онкүндіктің соңында күн қайта жылынады.
- Үшінші онкүндікте түнгі температура +7…+12°С-тан +1…+6°С-қа дейін төмендеп, топырақ бетінде 3°С үсік жүреді. Күндіз +21…+26°С-тан +8…+13°С-қа дейін, облыстың оңтүстігінде +18°С-қа дейін төмендейді. Таулы аудандарда түнде +1…+6°С-тан 1…6°С үсікке дейін, күндіз +11…+16°С-тан +1…+6°С-қа дейін төмендейді.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2026 жылғы 17 тамызға арналған дауылды ескерту жариялаған еді. Синоптиктер Астана, Алматы, Шымкент қалалары мен Қазақстанның барлық 17 облысында қауіпті ауа райы құбылыстары болатынын ескертті.
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