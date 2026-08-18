Қазақстанда үй жануарларын есепке алу ережелері өзгерді
Құжатқа сәйкес, иттер мен мысықтарды есепке алу міндетті түрде чип арқылы жүзеге асырылады.
Өзге үй жануарларын есепке алу үшін оның иесі қажетті бұйымды немесе құралды өзі таңдап, сатып алады.
Бұған дейін үй жануарларының асқазан-ішек жолына енгізілетін болюстерді есепке алу құралы ретінде пайдалануға рұқсат етілген еді. Енді бұл норма қағидалардан алынып тасталды.
Сондай-ақ есепке алу құралын орнатқаннан кейін деректер базасына енгізілетін мәліметтердің тізімі кеңейтілді.
Оған мыналар кіреді:
- жеке тұлға болып саналатын үй жануары иесінің жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН), тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) мен атауы;
- жеке тұлғаның тұрғылықты жері немесе заңды тұлғаның орналасқан жері мен заңды мекенжайы;
- үй жануары иесінің байланыс деректері;
- үй жануары ұсталатын орын;
- жануардың түрі, аты, тұқымы, жынысы, түсі, туған күні мен жасы;
- есепке алу бұйымының немесе құралының түрі, нөмірі мен деректері;
- үй жануарының жеке нөмірі;
- жүргізілген вакцинация мен зарарсыздандыру туралы ақпарат;
- үй жануары чипінің нөмірі. Иттер мен мысықтар үшін бұл мәліметті көрсету міндетті.
Сонымен қатар қағидалардан "ветеринар", "зоологиялық қонақүй", "байланыс зоопаркі", "жылжымалы хайуанаттар бағы" және "аулау қызметі" ұғымдары алынып тасталды.
Бұйрық 2026 жылғы 28 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін Қазақстанда үй жануарларын ұстау қағидалары өзгергені хабарланған еді.