Мектептердің басым бөлігіндегі камералар әлі күнге дейін полиция жүйесіне қосылмаған
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 2026 жылғы 18 тамызда өткен Үкімет отырысында әкімдіктерге мектептерді жаңа оқу жылына дайындау жұмыстарын жеделдетуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Үкімет басшысы өңір әкімдіктеріне Ішкі істер, Төтенше жағдайлар және Оқу-ағарту министрліктерімен бірлесіп, мектептердің маңындағы жол инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ білім беру нысандарының өртке және терроризмге қарсы қорғалуына қатысты кемшіліктерді қысқа мерзімде жоюды тапсырды.
"Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарының, сондай-ақ басқа да өңірлердің әкімдіктері жыл соңына дейін барлық мектептің бейнебақылау камераларын Ішкі істер министрлігінің жедел басқару орталықтарына қосуды қамтамасыз етсін. Әзірге барлық мектебін толық қосқан жеті өңір ғана бар", – деді Олжас Бектенов.
Сонымен қатар Премьер-министрдің мәліметінше, 1 қыркүйекке дейін еліміздегі 106 мектепте жүргізіліп жатқан күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын аяқтау қажет.
"Бірқатар өңірдегі 13 мектепте жөндеу жұмыстары баяу жүріп жатқанын атап өтемін. Олардың қатарында Алматы қаласы, Абай, Ақмола, Батыс Қазақстан облыстары және басқа да өңірлер бар. Осы өңірлердің әкімдеріне жөндеу жұмыстарының белгіленген мерзімде аяқталуын жеке бақылауға алуды тапсырамын", – деді Үкімет басшысы.
Бұған дейін, 2026 жылғы 18 тамызда Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Алматыда жатақханадан орын табылмаған жағдайда студенттердің қайда жүгіне алатынын айтқан еді.
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