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Қоғам

Қызғалдақтарға байланысты қазақстандықтарға үндеу жасалды

Цветы, тюльпаны, тюльпан, весна, потепление, цветение тюльпанов, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 19 тамызда Қазақстанның Экология және табиғи ресурстар министрлігі азаматтарға маңызды үндеу жасады. Ол еліміздің Қызыл кітабына енгізілген қызғалдақтың сирек кездесетін түрлеріне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство өкілдері әр гүлдің артында табиғаттың тұтас тарихы жатқанын атап өтті.

"Көктем келгенде Қазақстанның даласы мен тау бөктері түрлене түседі. Табиғат бірнеше аптаға ғана алқызыл, сары және қызғылт түстерге боялады. Бұл – жабайы қызғалдақтардың гүлдейтін мезгілі. Алайда олардың басты құндылығы тек әсемдігінде емес. Ең маңыздысы – бұл гүлдердің табиғи ортасында өсіп келе жатқанында", – деп атап өтті сәрсенбіде ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.

Қазақстандықтарға қызғалдақтың бірқатар сирек кездесетін түрі еліміздің Қызыл кітабына енгізілгені және мемлекет қорғауында екені ескертілді.

"Әрбір жабайы қызғалдақ – табиғи мұрамыздың бір бөлігі. Гүлді жұлу немесе өсімдікті тамырымен қазып алу арқылы адам табиғатты оны өскен жерінде сақтап қалу мүмкіндігінен айырады. Сондықтан жабайы қызғалдақты көргенде, естелікке гүлдің өзін емес, суретін түсіріп алған дұрыс. Ал гүл табиғат аясында қала берсін", – деп үндеді ведомство өкілдері.

Экология министрлігінің мәлімдеуінше, қызғалдақ үшін ең әдемі орын – гүл шоғы емес, өзі гүлдеген дала.

2026 жылғы 11 тамызда Экология және табиғи ресурстар министрлігі қызықты экологиялық дерекпен бөлісті. Азаматтарға көп рет қолданылатын бір сөмкенің қанша пластик пакетті алмастыра алатыны айтылып, қоршаған ортаны қорғауға шақырған үндеу жасалды.

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