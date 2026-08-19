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Қоғам

Қазақстан ұлттық паркіндегі тосын кездесу: жыртқыш пен жемтік бір суаттан табылды

Қазақстан ұлттық паркіндегі тосын кездесу: жыртқыш пен жемтік бір суаттан табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 13:15 Сурет: Telegram/qazfwc
Қазақстандағы ұлттық парктердің бірінде жыртқыш пен оның ықтимал жемтігінің тосын кездесуі фототұзаққа түсіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 19 тамызда ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті мәлімдеді.

"Алтынемел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде орнатылған фототұзақ жабайы табиғаттағы ерекше сәтті түсіріп алды. Бір суаттың басына бүркіт пен қарақұйрықтар қатар келген. Табиғатта олардың кездесуі әдетте мүлде басқаша өрбиді: бірі – жыртқыш, екіншісі – оның ықтимал жемтігі. Алайда бұл жолы бәрі басқаша болды. Бір-біріне жақын тұрғанына қарамастан, бүркіт пен қарақұйрықтар тыныштық сақтап, бір-біріне назар аудармаған", – делінген хабарламада.

Комитет мәліметінше, бүркіт қарақұйрықтың төліне шабуыл жасай алады. Ал қарақұйрықтар әдетте бұл жыртқыштан аулақ жүруге тырысады. Сондықтан олардың Алтынемелдегі бір суаттың басында осылайша тыныш қатар тұруы ерекше қызығушылық тудырды.

"Мұндай әрекетке аптап ыстық пен суға деген қажеттілік әсер етуі мүмкін. Жазғы аптапта суаттардың жабайы жануарлар үшін маңызы арта түседі. Кейде шөлін қандыру қажеттілігі олардың бойындағы әдеттегі сақтықтан басым түседі", – деп пайымдады комитет өкілдері.

Фототұзақ Алтынемелдің жабайы табиғатында болған осы ерекше сәттің үнсіз куәгеріне айналды.

"Бір суат. Бір сәт. Тосын кездесу. Алтынемелдің жабайы табиғаты бізге тағы бір таңғажайып көрініс сыйлады", – деп қорытындылады комитет.

2026 жылғы 18 тамызда Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті сирек кездесетін кадрларды жариялады. Фототұзаққа Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген қарақұйрықтар түсіп қалған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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