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Қоғам

Қазақстандықтар көмірді аз сатып ала бастады

Уголь, добыча угля, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 11:49 Фото: Zakon.kz
Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов 2026 жылғы 25 тамызда өткен Үкімет отырысында қазақстандықтарға алдағы қысқа қанша көмір қажет екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ерлан Ақкенженовтің айтуынша, алдағы жылыту маусымында халық пен коммуналдық-тұрмыстық секторға 7,3 млн тонна көмір қажет.

"Оның ішінде коммуналдық-тұрмыстық секторға – 1,6 млн тонна, халыққа 5,7 млн тонна көмір қарастырылған. Өткен жылыту маусымында коммуналдық-тұрмыстық сектор мен халықтың көмірге деген нақты қажеттілігі 8,3 млн тоннаны құрағанын атап өткен жөн. Биылғы көлем 2035 жылға дейінгі елді газдандырудың бас схемасын іске асыруға байланысты азайды", – деді ол.

Энергетика министрі жасанды интеллект пен болжамды талдау элементтері бар Бірыңғай цифрлық платформаның іске қосылғанын да айтты. Жүйеге көмір өндіретін 36 кәсіпорынның, көмір тасымалдауға жұмылдырылған 29 мың жартылай вагонның, көмір тұйықтарындағы 586 оператордың қызметі туралы деректер, сондай-ақ 1,2 миллионнан астам тұтынушы жөніндегі мәліметтер енгізілген.

"Платформа көмірдің өндірілуі мен тиелуінен бастап халыққа және коммуналдық-тұрмыстық секторға жеткізілуіне дейінгі барлық кезеңдегі қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ көмір тапшылығының туындау қаупі мен бекітілген кестелерден ауытқуларды автоматты түрде анықтайды", – деп сендірді Ерлан Ақкенженов.

Бұған дейін Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Қазақстанның екі өңірі жылыту маусымына дайындық кестесінен қалып келе жатқанын мәлімдеген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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