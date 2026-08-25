#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Қоғам

3,6 млн теңге алимент қарызы бар әке баспанасынан айырды

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 13:26 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қостанай облысында алимент қарызы бар екі борышкерден балалар алдындағы қаржылық міндетін өтеу үшін жылжымайтын мүлік өндіріп алынды. Олардың орындалмаған міндеттемелерінің жалпы сомасы 7 млн теңгеден асты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 24 тамызда облыстық прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеді. Қадағалау органының мәліметінше, тексеру барысында аудан тұрғындарының бірінің алимент төлеу міндетін ұзақ уақыт бойы орындамағаны анықталған.

Оның кәмелетке толмаған баласының алдындағы қарызы 3,6 млн теңгеден асқан.

"Баланың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру мақсатында прокуратура атқарушылық іс жүргізу аясында тиісті шаралар қабылдады. Нәтижесінде 2026 жылғы 6 мамырда Қарабалық аудандық соты борышкердің Қарабалық ауылында орналасқан тұрғын үйіне өндіріп алу туралы ұйғарым шығарды", – делінген хабарламада.

Тағы бір жағдайда борышкер 2019 жылдан бері бірнеше жыл бойы баласын асырау жөніндегі міндетін орындаудан жалтарған. Оның қарызы 3,4 млн теңгені құраған.

"Прокуратураның бастамасымен борышкердің жылжымайтын мүлігінен өндіріп алу процессі қолданылды. Қазіргі уақытта пәтердегі үлестен жиналған қарызды өтеу есебі жүргізіліп жатыр", – деп қорытындылады қадағалау органы.

Бұған дейін алматылық ер адам алимент төлеуден жалтармақ болып, ақырында өзі ұсталып, әйелін де қиын жағдайға қалдырғаны туралы жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья
19:40, 23 шілде 2026
Маңғыстауда өз балаларына миллиондаған теңге қарызы бар әке сотталды
Қылмыстық іс, Ақмола облысы, Степногорск, алимент, қарыз
09:58, 15 наурыз 2025
Алимент бойынша 5 млн теңге қарызы бар ақмолалықтың үстінен қылмыстық іс қозғалды
Көлік, айып тұрағы, Абай облысы, Семей, борышкер, қарыз
20:42, 19 қараша 2025
Төлемей жүрген қарызы 8 млн теңгеден асқан семейлік көлігінен айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят матч против &quot;Кызылжара&quot; в КПЛ
13:29, Бүгін
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят матч против "Кызылжара" в КПЛ
Опубликовано интервью Рыбакиной в 2019 году
13:13, Бүгін
Tennis Atlantic вспомнил памятную для Елены Рыбакиной дату накануне US Open
Бекзат Алмахан
13:00, Бүгін
"Мы невероятно рады": грузинский промоушен RKENA отреагировал на подписание Алмахана
WTT Contender Almaty 2026
12:45, Бүгін
Международный турнир с призовым фондом 100 тысяч долларов США состоится в Алматы
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: