#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
457.99
534.15
5.47
Қоғам

Жамбыл облысында көлік нөміріне қатысты айла әшкере болды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 14:37 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысында көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөміріне қатысты жасалған айла үшін ер адам әкімшілік қамаққа алынып, жүргізуші куәлігінен айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көрінеу жалған мемлекеттік нөмір тағылған көлік құралын басқару дерегі бойынша қозғалған әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі Жуалы аудандық соты қарады. Іс Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 590-бабының 4-бөлігі бойынша қаралған.

"Сот қаулысымен А. ӘҚБтК-нің 590-бабының 4-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, үш тәулікке әкімшілік қамаққа алынды және бір жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылды", – делінген соттың 2026 жылғы 25 тамызда Telegram-арнасында жарияланған хабарламасында.

Сот анықтағандай, ер адам Volvo маркалы жүк көлігін басқарып келе жатқанда Жуалы ауданындағы Батыс Еуропа – Батыс Қытай тасжолында полиция қызметкерлеріне тоқтатылған.

"Көлік нөмірін тексеру кезінде оның кішкентай қағазбен жабылғаны анықталды. Соның салдарынан мемлекеттік нөмірдегі "Е" әрпі "F" әрпіне өзгертілген. Құқық бұзушыға қатысты хаттама толтырылды. Азамат А. кінәсін мойындап, нөмірдегі қағазды байқамағанын және оны әйелінің інісі қалжың ретінде жапсырғанын түсіндірді", – деп хабарлады Жамбыл облысының Жуалы аудандық соты.

Сот қаулысы әлі заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Алматыда BMW жүргізушісінің жол қозғалысы ережелерін 66 рет өрескел бұзып, 2,4 млн теңге айыппұл жинағаны туралы жазған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Көлік, көлік жүргізу куәлігі, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, мас жүргізуші
11:39, 07 маусым 2025
Жетісу облысының тұрғыны көлік жүргізу құқығынан өмір бойына айырылды
Жедел жәрдем жүргізушісі масаң күйде көлік басқарғаны үшін 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды
12:19, 07 тамыз 2024
Жедел жәрдем жүргізушісі масаң күйде көлік басқарғаны үшін 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды
Солтүстік Қазақстан облысында үш күн ішінде 16 жүргізуші әкімшілік қамауға алынып, 7 жылдан 9 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылды
13:59, 17 наурыз 2025
Солтүстік Қазақстан облысында үш күн ішінде 16 мас жүргізуші жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Токаев рассказал о развитии баскетбола в Казахстане
16:03, Бүгін
Токаев принял президента Международной федерации баскетбола Аль-Тани
&quot;Мы должны дать шанс всем остальным&quot;: Джанни Инфантино раскритиковал футбольные державы
15:46, Бүгін
"Мы должны дать шанс всем остальным": Джанни Инфантино раскритиковал футбольные державы
Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана по футболу
15:31, Бүгін
Роберт Просинечки покинул пост главного тренера сборной Кыргызстана по футболу
TS CUP 5: накал юбилейного сезона нарастает
15:26, Бүгін
TS CUP 5: накал юбилейного сезона нарастает
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: