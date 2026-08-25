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Қоғам

ҰҚТ жетекшілері ұсталып, 865 келі "ұнтақ" тәркіленді: ІІМ заңсыз бизнеспен күрес ауқымын жариялады

ҰҚТ жетекшілері ұсталып, 865 келі «ұнтақ» тәркіленді: ІІМ заңсыз бизнеспен күрес ауқымын жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.08.2026 16:29 Сурет: YouTube/PolisiaKz
Бүгін, 2026 жылғы 25 тамызда Қазақстанның Ішкі істер министрлігі есірткі бизнесіне қарсы күрестің ауқымы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті басқармасының бастығы Бақытжан Әмірхановтың айтуынша, биылғы жеті айда 4,5 мың есірткі құқық бұзушылығы анықталған.

"Синтетикалық есірткі өндіретін 17 нысан жойылды. Жеті ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылып, оларға қатысты 12 іс қозғалды. Тоғыз жетекші мен 41 қатысушы ұсталды. Тәркіленген "ұнтақтың" көлемі 865 келіні құрады. Бұл – заңсыз айналымға түсуіне жол берілмеген синтетикалық есірткінің миллиондаған дозасы. Яғни есірткіге тәуелді болудың ондаған мың дерегінің алдын алып, азаматтардың денсаулығы мен өмірін сақтап қалу туралы сөз болып отыр", – деді спикер.

Ол жасөспірімдердің есірткі ортасына тартылуы ерекше алаңдаушылық туғызатынын атап өтті. Барлығы 55 кәмелетке толмаған бала ұсталған, олардың 32-сі есірткі сатуға қатысы бар деген күдікке ілінген.

"Профилактика субъектілері екі миллионнан астам жасөспірім мен жасты қамтыған 14 мыңнан астам есірткіге қарсы іс-шара өткізді. Ақпараттық кеңістіктегі жұмыс жанданды. Бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде есірткіге қарсы тақырыпта 24 мыңға жуық түрлі материал жарияланды", – деді Бақытжан Әмірханов.

ІІМ өкілінің айтуынша, жедел-профилактикалық іс-шаралармен қатар есірткі бизнесінің қаржылық негізін әлсірету шаралары қабылданып жатыр.


"Жалпы сомасы 258 млн теңге болатын 10 мың карта-шот бұғатталды. Есірткі саудасының көлеңкелі қаржы схемаларында пайдаланылған 215 мың шетелдік карта-шот бойынша транзакциялық операциялар шектелді. Есірткі сататын 8,5 мың сайт бұғатталды", – деді Бақытжан Әмірханов.

Сондай-ақ ол мемлекеттің есірткіге қарсы саясаты ұлттың гендік қорына қауіп төндіретін есірткінің таралуына сенімді тосқауыл қоюға бағытталғанын мәлімдеді.

ІІМ өкілінің сөзінше, бұл бағыттағы жұмыс жалғаса береді.

2026 жылғы 20 тамызда ІІМ Екібастұзда синтетикалық есірткі өндіретін ірі зертхананың жұмысын тоқтатқаны белгілі болды. Қабылданған шаралар нәтижесінде жергілікті екі тұрғын – ағайынды жігіттер ұсталды. Күдіктілердің әрекетін Signal мессенджері арқылы жетекші үйлестіріп отырғаны анықталды. Ол есірткі өндірудің бүкіл үдерісін бақылап, оларға прекурсорлар жасырылған орындардың координаттарын жіберіп отырған.

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