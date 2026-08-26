Мектептерде алғашқы әскери дайындық пәні жаңартылған бағдарламамен оқытылады
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 26 тамызда, ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді:
"Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстан мектептерінде алғашқы әскери дайындық (АӘД) бойынша жаңартылған бағдарлама енгізіледі. Жаңашылдықтар әскери-патриоттық тәрбиені дамыту аясында биылғы жылдың 1 қыркүйегінен бастап күшіне енген "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" ҚР Заңындағы өзгерістерге байланысты. Тиісті өзгерістерге Мемлекет басшысы 2025 жылғы шілдеде қол қойған".
Әскери білім және ғылым департаменті бастығының орынбасары майор Людмила Перякинаның айтуынша, 1 қыркүйектен бастап пән "Алғашқы әскери дайындық" деген атауын қайта алып, оқыту форматы толығымен өзгереді.
"Өзгерістер пәннің мазмұны мен педагогтерді даярлау тәсілдеріне қатысты. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру әскери оқу орындарының базасында өтеді. Бұл даярлықтың практикалық бөлігін күшейтуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар заңнамада педагогтердің әскери өтілі болуы қарастырылған", – деді ол.
Секция аясында әдіскерлер, PhD докторлары мен профессорлар АӘД пен әскери-патриоттық тәрбиені ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін таныстырды. Жастарды әскери қызметке даярлауға, оқытушылардың жаңа кәсіби құзыреттеріне және олардың үздіксіз кәсіби дамуына ерекше назар аударылды.
АӘД сабақтарында жасанды интеллект пен дрондар қолданылады
ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі оқу процесін цифрландыру негізгі бағыттардың біріне айналғанын атап өтті.
Педагогтерге оқу материалдарын, бағалау құралдарын және түрлі жағдайларға арналған тапсырмаларды әзірлеуде жасанды интеллектті пайдалану мүмкіндіктері көрсетілді.
"Қазіргі АӘД сабағы: оқу тапсырмасынан цифрлық сценарийге дейін" атты практикалық сабақ барысында қатысушылар тактикалық симуляторлармен және цифрлық білім беру шешімдерімен танысты.
Сонымен қатар АӘД аясында ұшқышсыз ұшу аппараттарының технологияларын оқыту әдістері, қосымша білім беру жүйесіндегі әскери даярлықтың заманауи тәсілдері, сондай-ақ оқу процесінде әскери-спорттық және әскери-қолданбалы жарыстарды өткізу жолдары таныстырылды.
Мектеп оқушыларын бағалау жүйесі де өзгереді
Бұған дейін, 2026 жылғы 25 тамызда, Білім министрлігінің бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2-4 сынып оқушыларының жаңа тәртіппен бағаланатынын хабарлаған болатын.
Сондай-ақ мектептерде аралық бағалау енгізіліп, тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ) алынып тасталатынын айтты. Сонымен бірге оқушылар барлық пән бойынша бағаланады.