#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
458.87
535.09
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
458.87
535.09
5.42
Қоғам

Астанада жол бойына ғимараттар мен құрылыстар салуға тыйым салынды

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 15:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана қаласының мәслихаты 2026 жылғы 20 тамыздағы шешімімен елорданың сәулеттік келбетін қалыптастыру және қала құрылысын жоспарлау қағидаларына өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта биіктігі үш қабатқа дейінгі тұрғын немесе қоғамдық ғимараттар арасындағы ең аз қашықтық нақтыланды. Жер деңгейінен шатырдың ең биік нүктесіне дейінгі биіктігі 12 метрден аспайтын мұндай нысандар арасындағы аралық инсоляция нормалары мен өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес белгіленеді.

Сонымен қатар қағидалар жаңа тармақтармен толықтырылды. Оған сәйкес, жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолының бойындағы бөлінген белдеу шегінде ғимараттар мен құрылыстар салуға, сондай-ақ инженерлік коммуникациялар жүргізуге рұқсат етілмейді.

Бұл шектеу:

  • жол қызметі нысандарына;
  • сыртқы (көрнекі) жарнамаға;
  • полиция бекеттеріне;
  • санитариялық-эпидемиологиялық, кедендік, шекаралық және көліктік бақылау бекеттеріне;
  • ветеринариялық және фитосанитариялық бақылау бекеттеріне;
  • ұялы немесе спутниктік байланыс жабдықтарына арналған антенна-діңгек құрылыстары мен тіректерге;
  • автоматтандырылған өлшеу станцияларына;
  • талшықты-оптикалық байланыс желілеріне қолданылмайды.

Сондай-ақ 2035 жылға дейін егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларымен, магистральдық инженерлік желілермен және әлеуметтік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілмеген бірқатар аумақта құрылыс жүргізуге тыйым салынады. Олар:

  • К-1 айналма жолының солтүстік бөлігі мен Өндіріс тасжолының бойы;
  • К-1 айналма жолының солтүстік-шығыс бөлігі мен Алаш тасжолының бойы;
  • айналма жолдың шығыс бөлігі мен Астана – Қарағанды тасжолының бойы.

Мәслихаттың шешімі 2026 жылғы 6 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
16:28, Бүгін
Полиция қызметкерлерінің жеке істерін жүргізу қағидалары өзгертілді
Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки
15:24, 20 тамыз 2026
Алматыда жол қозғалысын ұйымдастыру қағидалары қабылданды
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
09:03, 14 тамыз 2026
Мемлекеттік сатып алуды камералдық бақылау: не өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
17:51, Бүгін
КФФ назначила исполняющих обязанности тренеров юношеских сборных 2011 и 2012 годов
Казахстанские велосипедистки на дистанции
17:37, Бүгін
Казахстанская велосипедистка вошла в ТОП-10 на чемпионате мира по велоспорту на треке
Будем надеяться, что Казахстан выиграет медали на историческом турнире
17:27, Бүгін
Казахстанские дзюдоисты узнали первых соперников на элитном турнире в Швейцарии
Умар Нурмагомедов
17:10, Бүгін
"Очень трудолюбивый": Хабиб назвал главное качество Нурмагомедова перед боем с Ядонгом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: