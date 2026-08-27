Жанатаста мамандардың отбасыларымен бірге қоныс аударып, жұмыс істеуіне жағдай жасалуда
Пәтерлер Жанатасқа еліміздің басқа өңірлерінен отбасыларымен бірге қоныс аударатын компания қызметкерлеріне арналған.
Тұрғын үй кешенінің құрылысы – ЕвроХим компаниясының өндірістік жобасын іске асыру және қалада жаңа жұмыс орындарын ашу арқылы жүзеге асып жатқан Жанатасты жаңғырту жұмыстарының бір бөлігі. Осылайша, Жанатас біртіндеп тек жұмыс істейтін жер ғана емес, қызметкерлер өз болашағын байланыстырып, отбасымен бірге тұратын қалаға айналып келеді.
Сурет: "ЕуроХим-Қаратау" ЖШС
Вахталық жұмыстан – қаладағы тұрақты өмірге
Ірі өндірістік жоба үшін мамандардың өңірмен ұзақ мерзімді байланыс орнатуға дайын болуы маңызды. Осыған орай ЕвроХимнің кадр саясаты кәсіби оқытумен қатар қызметкерлер мен олардың отбасыларына жайлы өмір сүруге қажетті жағдай жасауды да қамтиды.
Бүгінде Қазақстандағы ЕвроХим кәсіпорындарында 1000-нан астам қызметкер жұмыс істейді. Олардың 80% Жамбыл облысының тұрғындары. Өңірде жаңа химиялық кешеннің іске қосылуы тағы шамамен 900 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді деп күтілуде. Бұл ретте жұмысқа қабылдау кезінде жергілікті мамандарға басымдық беріледі.
Сонымен қатар жаңа тұрғын үй кешені Қазақстанның басқа өңірлерінен білікті мамандарды Жанатасқа тартуға және олардың отбасыларымен бірге қоныс аударуына жағдай жасайды.
"Біз үшін Жанатасқа жұмыс істеуге келген қызметкердің мұнда тек жұмыс орнын ғана емес, өмір сүруге қолайлы орта табуы маңызды. Маманды отбасымен бірге көшіру – үлкен жауапкершілік. Бұл – балалардың тәрбиесі, мектеп, күнделікті өмір, қала тұрғындарымен жаңа байланыстар орнату. Біз адамдардың Жанатасқа қысқа мерзімге ғана келуін емес, қаланың бір бөлігіне айналып, оның болашағына үлес қосуын қалаймыз", – дейді "ЕвроХим-Каратау" ЖШС бас директоры Игорь Георгиади пәтерлерді табыстау рәсімінде.
Өнеркәсіптік даму – қала үшін жаңа мүмкіндіктер
Қызметкерлерге арналған тұрғын үй құрылысы ЕвроХимнің Жамбыл облысындағы ірі инвестициялық жобасымен қатар жүзеге асырылуда. Қазақстанда 2008 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан компанияның инвестиция көлемі 1 млрд АҚШ долларынан асады. Жоба үш кезеңнен тұрады: тау-кен кешенін іске қосу, күкірт қышқылын өндіруді жолға қою және Жанатас қаласында химиялық кешен құрылысы.
Химиялық кешен жобалық қуатына шыққаннан кейін кәсіпорын жыл сайын 1 млн тоннаға дейін минералды тыңайтқыштар мен ілеспе өнім өндіре алады. Жанатас үшін бұл – жаңа жұмыс орындарының ашылуы, кәсіби біліктілікті дамыту, мамандардың келуі, жергілікті қызмет көрсету нарығының өсуі және қалалық инфрақұрылымның одан әрі жаңаруы. Осылайша өнеркәсіптің дамуымен қатар өңірдегі өмір сапасы да өзгереді.
Отбасы – ұзақ мерзімді даму негізі
Отбасылық әл-ауқат – өңірдің ұзақ мерзімді дамуының маңызды факторларының бірі. Осыған байланысты ЕвроХим кәсіпорындарда еңбек әулеттерін қалыптастыру дәстүрін белсенді түрде дамытып келеді. Бүгінде компания қызметкерлерінің арасында кәсіби өмірін Жанатаспен байланыстырған бірнеше буыннан тұратын отбасылар бар. Жаңа жайлы тұрғын үй кешені бұл дәстүрді одан әрі нығайтуға мүмкіндік береді. Заманауи тұрғын үй өңірмен және компаниямен болашағын, мансабын және өмірін байланыстыруға дайын жас отбасылар үшін маңызды фактор болмақ.
"Химик" тұрғын үй кешені – ЕвроХим қызметкерлеріне арналған 60 жаңа пәтер және шамамен 200 тұрғынға арналған жайлы баспана. Жаңа тұрғындардың қатарында Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен Жанатасқа жұмыс істеу және отбасыларымен бірге тұру үшін келген мамандар бар. "Химик" тұрғын үй кешеніндегі пәтерлердің жалпы ауданы – 4 000 м².
Бес қабатты ғимарат үш тұрғын блогынан тұрады. Пәтерлер таза әрлеумен беріліп, жиһазбен және тұрмыстық техникамен толық жабдықталады. Жобалау барысында аумақты көгалдандыруға және тұрғындар үшін жайлы орта қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінді. Кешен аумағына 178 ағаш пен бұта отырғызылып, 800 м² көгал төселеді. Балалар үшін ауданы 420 м² ойын алаңы, спортпен шұғылдануға арналған 190 м² жаттығу алаңы қарастырылған.
Өнеркәсіптік жобамен қатар қаланы дамыту
ЕвроХим Жамбыл облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына белсенді атсалысып келеді. 2012 жылдан бері компания өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын жақсартуға 29 млн АҚШ долларын бағыттады. Компания қолдауымен Жанатаста тұрғын үйлер, мектептер, денсаулық сақтау және мәдениет нысандары қалпына келтіріліп, жөнделді.
Сонымен қатар көлік көпірлері мен басқа да маңызды инженерлік инфрақұрылым нысандары қайта жаңартылды. Осылайша өнеркәсіптік жоба тек өндірісті дамытумен шектелмей, компания жұмыс істейтін өңірдің ұзақ мерзімді дамуына да үлес қосуда. Бұл – мамандарды тартуға, жайлы өмір сүруге жағдай жасауға және Жанатастың әлеуметтік-экономикалық дамуына мүмкіндік береді.
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