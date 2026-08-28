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Қоғам

"Қазгидромет" Алматы, Ақтөбе, Атырау және тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 09:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның алты қаласының тұрғындарына далада ұзақ жүрмеуге кеңес берілді. Бұған қолайсыз метеорологиялық жағдайлар себеп болып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы синоптиктер ескертті.


"2026 жылғы 28 тамызда Алматы, Ақтөбе, Балқаш қалаларында, ал түнде Атырау, Қарағанды және Теміртауда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", – делінген "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның жерге жақын қабатында зиянды, ластаушы заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың, атап айтқанда желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсияның үйлесуі.

Мұндай жағдайда қала тұрғындарына, әсіресе автокөлік жолдары мен ауаны ластайтын басқа да нысандардың маңында далада ұзақ жүрмеуге кеңес беріледі. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар сыртқа шыққанда өздеріне қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек.

2026 жылғы 27 тамызда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы мен Ақтөбеде, түнде Атырауда болады деп болжанған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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