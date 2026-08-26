#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
458.48
534.68
5.43
Қоғам

"Қазгидромет" бес қала тұрғындарына ескерту жасады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 09:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Алматы, Астана және Қазақстанның тағы үш қаласының тұрғындарына далада ұзақ жүрмеуге кеңес берілді. Бұған қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) себеп, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған ескертуде айтылған.

"2026 жылғы 26 тамызда Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Алматы қалаларында, ал түнде Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі", – делінген синоптиктер ескертуінде.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың, атап айтқанда желсіз ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсияның жиынтығы.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада, әсіресе автокөлік жолдары мен басқа да ластаушы көздердің маңында ұзақ жүрмеу ұсынылады. Ал өкпенің созылмалы, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдарға сыртқа шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруге кеңес беріледі.

Бұған дейін синоптиктер 26 тамызға Қазақстанның 15 облысында дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха
09:18, 24 тамыз 2026
"Қазгидромет" Ақтөбе мен Атырау тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:35, 19 тамыз 2026
Алматы мен Атырау ғана емес: "Қазгидромет" тағы үш қала тұрғындарына ескерту жасады
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:38, 11 тамыз 2026
"Қазгидромет" Алматы тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина не тренируется в Нью-Йорке
08:45, Бүгін
Tennis Updates рассказал о планах Елены Рыбакиной на US Open
Рыбакина планирует выступить на US Open, несмотря на недавнюю травму ноги
08:14, Бүгін
Елена Рыбакина о травме: "Делаю всё возможное, чтобы сыграть на US Open"
Анна Данилина во время матчей парного разряда квалификации Кубка Билли Джин Кинг
07:57, Бүгін
Анна Данилина пробилась в четвертьфинал парного турнира WTA в Монтеррее
Счастливый Стас Покатилов после матча с "Хапоэлем" в отборе Лиги чемпионов
07:24, Бүгін
Стас Покатилов эмоционально прокомментировал исторический выход "Сабаха" в Лигу чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: