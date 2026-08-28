Президент Айбек Дәдебайды Құрылтай төрағасы лауазымына ұсынды
Сурет: "Әділет" партиясы
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясында Айбек Арқабайұлы Дәдебайдың кандидатурасын Құрылтай төрағасы лауазымына ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент жаңа Конституцияға сәйкес билік институттарын жасақтау жұмысын бастау үшін бірқатар рәсім өткізу қажет екенін атап өтті.
"Ең алдымен, Құрылтайдың басшылық құрамын сайлап, құрылымын қалыптастыру қажет. Өздеріңізге мәлім, Конституцияның 57-бабына сәйкес Құрылтай төрағасының лауазымына кандидатураны Президент ұсынады", – деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев жауапкершілігі зор бұл қызметке Айбек Дәдебайдың кандидатурасын ұсынатынын мәлімдеді.
Президент оның мемлекеттік басқару жүйесінде көп жыл қызмет етіп, мол тәжірибе жинағанын атап өтті.
"Ол өзінің білімді, отаншыл, адал азамат екенін нақты істерімен дәлелдеді. Сондықтан оны осы лауазымға лайық деп санаймын", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы Құрылтай депутаттарынан Айбек Дәдебайдың кандидатурасын қолдауды сұрады.
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