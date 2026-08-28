#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.3
538.07
5.41
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Халық Кеңесі қашан құрылатынын айтты

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 12:00 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясында Халық Кеңесі қыркүйектің екінші жартысында жасақталатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, Халық Кеңесі Қазақстан тарихындағы тұңғыш жоғары консультативтік орган болмақ.

"Еліміздің этникалық, аймақтық, әлеуметтік, қоғамдық-саяси ерекшеліктерін бір арнаға тоғыстыратын жаңа құрылым заңнамалық бастама көтеру құқығына ие болады. Шын мәнінде, бұл – бірегей орган", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы осылайша қысқа уақыт ішінде биліктің барлық негізгі институттары жаңғырып, алдағы реформаларға тың серпін беретінін атап өтті.

Сөз соңында Президент халыққа адал қызмет ету мен ұлттық мүддені бәрінен биік қоюдың маңызына тоқталды.

"Нағыз отаншыл азамат үшін өз халқына адал қызмет етуден асқан бақыт жоқ. Ұлт мүддесі бәрінен биік тұруға тиіс", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әділетті, Күшті Қазақстанды құру баршаға ортақ міндет екенін айтып, Құрылтай депутаттарын ел аманатына адал болуға шақырды.

"Ел аманатына адал болу – парыз. Сіздер осы жолда табанды еңбек етесіздер деп сенемін", – деді Президент.

Мемлекет басшысы Құрылтай жұмысына табыс тілеп, сөзін:


"Қастерлі Отанымыз өсіп-өркендей берсін! Қазақстан Республикасы жасасын!" – деп қорытындылады.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:29, Бүгін
Халық сіздерге зор сенім артып отыр – Президент Құрылтай депутаттарына үндеу айтты
Подписание законов, назначения, президент подписал, резиденция президента
11:57, Бүгін
Тоқаев вице-президент пен премьер-министрдің кандидатураларын Құрылтайға ұсынатынын айтты
Бүгін, 28 тамызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бірінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Құрылтайының бірінші сессиясының ашылуына қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
10:35, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Құрылтайдың алғашқы сессиясының ашылуына қатысады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Талгат Орынбасар
12:52, Бүгін
Казахстанский дзюдоист Орынбасар потерпел сенсационное поражение на Grand Slam в Лозанне
&quot;Еврокубках не за горами&quot;: Тимур Турлов сделал заявление после возвращения &quot;Шахтёра&quot; в КПЛ
12:46, Бүгін
"Еврокубках не за горами": Тимур Турлов сделал заявление после возвращения "Шахтёра" в КПЛ
Кенжебек может пропустить матч &quot;Ахмата&quot; против &quot;Крыльев Советов&quot; из-за травмы
12:20, Бүгін
Кенжебек может пропустить матч "Ахмата" против "Крыльев Советов" из-за травмы
Женская сборная Казахстана по регби-7
12:03, Бүгін
Казахстан огласил заявку на Азиатскую серию по регби-7 среди женщин
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: