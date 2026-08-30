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Қоғам

Астанада үсік, Алматыда найзағай: алдағы үш күннің ауа райы

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2026 12:54 Фото: pixabay
"Қазгидромет" Zakon.kz-ке 30 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында Қазақстанның мегаполистерінде ауа райы қандай болатынын хабарлады. Болжамға сәйкес, алдағы күндері Астанада ауа температурасы күрт төмендеп, үсік жүреді.

Алматыда аптап ыстықтың орнын жаңбыр мен найзағай басады. Шымкентте де ауа температурасы біртіндеп төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

30 тамыз: құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік, солтүстік-батыстан жел соғады, жылдамдығы 9-14, екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +8+10°С, күндіз +14+16°С.

31 тамыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 9-14 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +2+4°С, топырақ бетінде 1°С-қа дейін үсік жүреді. Күндіз +12+14°С болады.

1 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жаууы мүмкін. Солтүстік-батыстан 9-14 м/с жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +3+5°С, күндіз +13+15°С.

Алматы

30 тамыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соққан жел солтүстікке ауысады, жылдамдығы 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +19+21°С, күндіз +31+33°С.

31 тамыз: құбылмалы бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан 3-8 м/с жел соғады, кей уақытта екпіні 15-18 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +18+20°С, күндіз +28+30°С.

1 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с жел соғады, кей уақытта екпіні 15-18 м/с болады. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +21+23°С.

Шымкент

30 тамыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жылдамдықпен жел соғады. Ауа температурасы түнде +19+21°С, күндіз +35+37°С.

31 тамыз: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыстан 8-13 м/с жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с-ке жетеді. Ауа температурасы түнде +18+20°С, күндіз +31+33°С.

1 қыркүйек: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 8-13 м/с жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с болады. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +27+29°С.

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Айдос Қали
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