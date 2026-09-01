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Қоғам

"Өмір бойы есімде қалады": Қырғызстандағы Көшпенділер ойындарының ашылуы жұртты тәнті етті

2026 жылғы 31 тамызда жаңадан салынған &quot;Бішкек Арена&quot; стадионында VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының салтанатты ашылу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2026 13:39 Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 31 тамызда жаңадан салынған "Бішкек Арена" стадионында VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының салтанатты ашылу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ауқымды шоуды стадионда 29 мыңнан астам көрермен тамашаласа, Бішкектегі фан-аймақтарға тағы 30 мыңға жуық адам жиналды. Салтанатты рәсімге бірқатар мемлекеттің басшылары, соның ішінде Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты.

Қырғызстан астанасының тұрғыны Моника Рудзките мерекелік іс-шарадан түсірілген әсерлі кадрларды Instagram парақшасында жариялады.

"Осында келгеніме өте қуаныштымын. Сіздер үшін ең керемет сәттердің бәрін түсіріп жатырмын", – деп жазды ол бейнероликтердің біріне.

Кейінірек әлеуметтік желі қолданушысы таңғажайып визуалды әсерлерге толы шоудан бірнеше видео жариялады.

"Бұл көрініс өмір бойы есімде қалады", – деді Моника Рудзките.

Салтанатты кеште америкалық әнші Николь Шерзингер де өнер көрсетті.

Әлеуметтік желі қолданушылары ашылу рәсімінің ауқымы мен ұйымдастырылуына тәнті болып, әсерлерін жарыса жазды.

  • Қазір әрбір қырғызстандықтың бойын отансүйгіштік сезімі кернеп тұрған шығар.
  • Бәріміз таңғалып отырмыз. Бұл – жаңа деңгей.
  • Бәрекелді, қырғыздар! Бұл – нағыз әлемдік деңгей.
  • Сіздер үшін қатты қуаныштымын. Көзіме жас келді. Бүкіл әлемде бейбітшілік орнасын. Қазақстаннан сәлем!
  • Керемет көрініс! Мақтаныш сезімі кернейді. Бұл – біздің Қырғызстан.
  • Неткен ауқым! Сенгісіз көрініс.
  • Мұның өз елімізде өтіп жатқанын сезінудің өзі қандай керемет!
  • Қырғызстанымыз жақсы жаққа қарай дамып келеді. Осы қарқыннан таймаңыздар. Ең жақсы күндер әлі алда.
  • Тіпті көзіме жас келді. Соңғы 30 жылда мұндайды армандауды да қойған едік, – деп жазды желі қолданушылары.

Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына әлемнің 100-ден астам елінен 3 мыңға жуық спортшы келген. Қатысушылар этноспорттың 43 түрінен жүлделерді сарапқа салады.

Қазақстан атынан 150-ден астам спортшы қатысып, бағдарламаға енгізілген барлық спорт түрінен бақ сынайды. Сондай-ақ ашылу салтанатына арналған ауқымды шоуды ұйымдастыруға қазақстандық команда да атсалысқан.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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