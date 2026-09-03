Президент Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрін қайта тағайындады
Тиісті құжатқа бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Айдарбек Сейпілұлы Сапаров Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Айдарбек Сапаров 1966 жылғы 12 маусымда Солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. 1984 жылы Бухгалтерлік есеп мектебін, 1992 жылы Омбы ауыл шаруашылығы институтын "Зооинженер" мамандығы бойынша, 2006 жылы М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін "Мемлекеттік басқару" мамандығы бойынша бітірген.
Еңбек жолын 1985 жылы кеңшар бухгалтері қызметінен бастаған. 1992-1995 жылдары зоотехник-өткізуші, кеңшардың коммерциялық директоры болды. 1995-2003 жылдары "Ноғайбай" ЖШС директоры және бас директоры қызметтерін атқарды.
2003-2005 жылдары "Азық-түлік корпорациясы" АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық өкілдігі директорының орынбасары, кейін бірінші орынбасары болды.
2006 жылғы наурыздан қарашаға дейін ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Солтүстік Қазақстан облыстық аумақтық басқармасын (инспекциясын) басқарды.
2006 жылғы қарашадан 2008 жылғы наурызға дейін Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданының әкімі қызметін атқарды.
2008 жылғы наурыздан 2010 жылғы сәуірге дейін Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданының әкімі болды.
2010 жылғы сәуірден 2011 жылғы қыркүйекке дейін Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.
2011 жылғы қыркүйектен 2019 жылғы наурызға дейін Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары болды.
2019 жылғы наурыздан 2022 жылғы 1 желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы бірінші вице-министрі қызметін атқарды.
2022 жылғы 1 желтоқсаннан 2023 жылғы 4 қыркүйекке дейін Солтүстік Қазақстан облысының әкімі болды.
Айдарбек Сапаров 2023 жылғы 4 қыркүйектен бері Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі қызметін атқарып келеді.