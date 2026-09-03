#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.4
526.99
5.25
Қоғам

Жұлдыз Сүлейменова ҚР Оқу-ағарту министрі болып қайта тағайындалды

Мемлекет басшысының Жарлығымен Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменова Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымына тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 11:59 Сурет: akorda.kz
Жұлдыз Сүлейменова 2025 жылғы қыркүйектен бері атқарып келе жатқан Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі қызметінде қалды, деп хабарлайды Zakon.kz

Тиісті Жарлыққа бүгін, 2026 жылғы 3 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Жұлдыз Досбергенқызы Сүлейменова Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі лауазымына тағайындалды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Жұлдыз Сүлейменова 1983 жылғы 25 тамызда Ақтөбе облысында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін "Тарих" мамандығы бойынша бакалавриат, "Философия және саясаттану" мамандығы бойынша магистратура деңгейінде тәмамдаған. 2008-2011 жылдары аталған университетте "Философия және саясаттану" мамандығы бойынша докторантурада білім алған. АҚШ, Оңтүстік Корея, Литва және Финляндия университеттерінде біліктілігін арттырған.

Еңбек жолын Алматы экономика және статистика академиясының Ақтөбе институтында Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы әрі Жастар ісі жөніндегі комитеттің төрағасы болып бастаған.

Әр жылдары Алматы қаласындағы Ы. Алтынсарин атындағы №159 көпсалалы гимназияда тарих және құқық пәндерінің мұғалімі, оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі проректордың орынбасары, Халықаралық бизнес академиясының студенттермен жұмыс жөніндегі деканы қызметтерін атқарған.

Сондай-ақ "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының Білім беру саясаты және бағдарламалар департаментінде аға менеджер болды. 2017 жылдан 2021 жылғы қаңтарға дейін аталған ұйымның Даму департаментін басқарды.

2023 жылғы наурыздан бастап AMANAT партиясының тізімі бойынша Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің VIII шақырылым депутаты болды.

Жұлдыз Сүлейменова 2025 жылғы 29 қыркүйектен бастап Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі қызметін атқарады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Айдарбек Сапаров
12:37, Бүгін
Президент Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрін қайта тағайындады
ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова жаңа Конституцияны қабылдау жөніндегі референдумда өз таңдауын жасады
08:22, 15 наурыз 2026
ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова өз таңдауын жасады
Жұлдыз Сүлейменова Оқу-ағарту министрі болып тағайындалды
09:41, 29 қыркүйек 2025
Жұлдыз Сүлейменова Оқу-ағарту министрі болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
13:45, Бүгін
Сборная Казахстана по маунтинбайку представила состав на Азиатские игры-2026 в Японии
Александр Горбачук и Руслан Курбанов
13:33, Бүгін
Почему героям ЧМ по фехтованию из Казахстана будет сложно на Азиаде - тренер Горбачук
Велоспорт
13:30, Бүгін
Стал известен состав сборной Казахстана по велоспорту на треке на Азиатские игры-2026
Мовсар Евлоев
13:14, Бүгін
"Буду делать всё, что захочу": Евлоев сделал дерзкое заявление перед боем с Волкановски
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: