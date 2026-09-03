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Қоғам

Алматыдағы "Астана" алаңы бір тәулікке жабылады

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 15:36 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматыда спорт фестивалінің өтуіне байланысты Төле би көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігінің 2026 жылғы 3 қыркүйектегі мәліметінше, 6 қыркүйекте Алматыда Қала күніне арналған GT SPORT FEST спорт фестивалі өтеді.

Осыған байланысты 6 қыркүйек сағат 00:00-ден 23:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылынан Абылай хан көшесіне дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы толығымен жабылады.

– Уақытша шектеулер фестивальді ұйымдастырып, өткізу, сондай-ақ қатысушылар мен көрермендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін енгізіледі. Жүргізушілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, қозғалыс сызбасындағы уақытша өзгерістерді ескеруді сұраймыз, – делінген әкімдік хабарламасында.

GT SPORT FEST фестиваліне мыңға жуық әуесқой және кәсіби спортшы қатысады. Бағдарламада 3×3 стритбол, киберспорт, брейкинг, BMX және автошоу бар.

Сонымен қатар қаладағы ірі көшелерде қоғамдық кеңістіктер мен жаяу жүргіншілер аймақтарын жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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