Алматыдағы "Астана" алаңы бір тәулікке жабылады
Қала әкімдігінің 2026 жылғы 3 қыркүйектегі мәліметінше, 6 қыркүйекте Алматыда Қала күніне арналған GT SPORT FEST спорт фестивалі өтеді.
Осыған байланысты 6 қыркүйек сағат 00:00-ден 23:00-ге дейін Төле би көшесінің Назарбаев даңғылынан Абылай хан көшесіне дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы толығымен жабылады.
– Уақытша шектеулер фестивальді ұйымдастырып, өткізу, сондай-ақ қатысушылар мен көрермендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін енгізіледі. Жүргізушілерден бағыттарын алдын ала жоспарлап, қозғалыс сызбасындағы уақытша өзгерістерді ескеруді сұраймыз, – делінген әкімдік хабарламасында.
GT SPORT FEST фестиваліне мыңға жуық әуесқой және кәсіби спортшы қатысады. Бағдарламада 3×3 стритбол, киберспорт, брейкинг, BMX және автошоу бар.
Сонымен қатар қаладағы ірі көшелерде қоғамдық кеңістіктер мен жаяу жүргіншілер аймақтарын жаңарту жұмыстары жалғасып жатыр.