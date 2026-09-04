Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы облысының әкімін қызметінен босатты
Тиісті Жарлықты Ақорданың баспасөз қызметі Telegram арнасында жариялады.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Марат Елеусізұлы Сұлтанғазиев Алматы облысының әкімі лауазымынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.
Өңір әкімінің ауысуы мүмкін екені 3 қыркүйекте хабарланған болатын. Қонаев қаласында Алматы облысының аумағында орналасқан мәслихаттар депутаттарының жаңа әкімді тағайындауға келісім беру жөніндегі жиыны өтуге тиіс еді.
Марат Сұлтанғазиев еңбек жолын 1997 жылы Алматы қаласының салық жүйесінде бастаған. Ол Әуезов ауданы бойынша Салық комитетінің салық аудиті бөлімінде салық инспекторы болып жұмыс істеді.
1999-2001 жылдары Алматы қаласы бойынша Салық комитетінде салық инспекторынан заңды тұлғалар аудиті бөлімінің бас салық инспекторына дейінгі түрлі қызметтерді атқарды.
2001-2006 жылдары Алматы қаласының Бостандық ауданы бойынша Салық комитетінің аудит бөлімін басқарды.
2006-2008 жылдары Алматы қаласы бойынша Салық комитетінің салықтық апелляциялар, түсіндіру және құқықтық қамтамасыз ету басқармасына, кейін салық аудиті басқармасына жетекшілік етті.
2008-2010 жылдары Алматы қаласы бойынша Салық департаменті бастығының орынбасары болды.
2010-2012 жылдары ҚР Қаржы министрлігінің Салық және кеден заңнамасы мәселелерін үйлестіру, кірістерді талдау және болжау департаментінің директоры қызметін атқарды.
2012-2014 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігінің Әлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі секторының меңгерушісі болып жұмыс істеді.
2014 жылғы қарашадан 2018 жылғы қазанға дейін ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментін басқарды.
2018-2021 жылдары ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы болды.
2021 жылғы мамырда ҚР қаржы вице-министрі, ал 2022 жылғы қаңтарда қаржы бірінші вице-министрі болып тағайындалды.
2022 жылғы 11 маусымда Алматы облысының әкімі қызметіне кірісті. Сол жылдың желтоқсанында бұл лауазымға қайта тағайындалды.