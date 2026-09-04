#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
455.86
528.84
5.25
Қоғам

Қазақстан емханаларында педиатриялық учаскелер қайта ашылады

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 09:36 Фото: akorda.kz
Денсаулық сақтау министрлігі денсаулық сақтау ұйымдары мен олардың құрылымдық бөлімшелеріне арналған үлгілік штаттар мен штат нормативтеріне түзетулер әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжат жобасында амбулаториялық медициналық көмек көрсететін ұйымдарда педиатрларды 2027 жылғы 1 қаңтарға дейін жалпы практика дәрігерлерімен толық алмастыру көзделген норманы алып тастау ұсынылады.

Бұл өзгеріс емханалардағы педиатриялық учаскелерді сақтауға және қайта ашуға мүмкіндік береді. Тиісті мамандар болған жағдайда балалар тіркелген емханасында педиатрдан алғашқы медициналық көмек ала алады. Сонымен қатар балалар медицинасының кадрлық әлеуетін нығайту үшін педиатрларды даярлау көлемі ұлғайтылады.

Денсаулық сақтау министрлігінің түсіндіруінше, әр учаскеде педиатрдың болуы баланың денсаулығын туғаннан бастап жүйелі бақылауға мүмкіндік береді.

"Бұл баланы туғаннан бастап тұрақты бақылауға, дамуындағы ауытқуларды ерте анықтауға, педиатрлар мен жалпы практика дәрігерлерінің өзара іс-қимылын жақсартуға, сондай-ақ медициналық көмекті отбасының тұрғылықты жеріне барынша жақындатуға мүмкіндік береді", – делінген құжаттың негіздемесінде.

Осылайша, балалар қажетті медициналық бақылаудан өз емханасында өтіп, қажет болған жағдайда қосымша диагностикаға немесе мамандандырылған көмекке уақтылы жіберіледі.

Министрліктің мәліметінше, педиатриялық қызметті дамыту балалардың тұрғылықты жеріне қарамастан сапалы медициналық көмек алуына жағдай жасауға бағытталған. Бұл ата-аналар үшін баланың денсаулығын қолжетімді әрі үздіксіз бақылауға, ал денсаулық сақтау жүйесі үшін алғашқы буындағы педиатриялық көмекті нығайтуға мүмкіндік береді.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 18 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауға шығарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
10:38, Бүгін
Шетелдегі студенттерге салық органдары маңызды ескерту жасады
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
14:27, 29 шілде 2026
Қазақстанда қатерлі ісікті жаңа әдістермен анықтау жоспарланып отыр
Школьники, ученики, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель
13:25, 21 ақпан 2025
Қазақстандық мектептерде педагог-кәсіби бағдар берушілер пайда болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Триатлон на Азиатских играх 2026 года
13:22, Бүгін
Стал известен состав сборной Казахстана по триатлону на Азиаду-2026
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
13:02, Бүгін
"Просто молодчина!": Тимур Журавель оценил игру Дастана Сатпаева в матче с "Мидлсбро"
Елена Рыбакина
12:42, Бүгін
"Устрашающе": Tennis Letter "пришёл в ужас" от приёма Рыбакиной против Манейро на US Open
Ернуп Сулеймен
12:23, Бүгін
Ернур Сулеймен выиграл "золото" турнира по казакша курес на Всемирных играх кочевников
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: