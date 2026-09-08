Қазақстандағы мектеп оқулықтарынан 700-ге жуық қате табылды
Фото: akorda.kz
Қазақстанның оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова 2026 жылғы 8 қыркүйекте Үкіметтегі брифингте 16 пән бойынша мектеп оқулықтары мен оқу материалдарынан анықталған қателер туралы айтты. Сондай-ақ ол оқулықтарды түзету және қайта басып шығару шығынын кім өтейтінін түсіндірді.
Журналистер 11-сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығында елорда әлі күнге дейін Нұр-Сұлтан деп көрсетілгеніне назар аударып, қала атауының неге жаңартылмағанын сұрады.
"Иә, бұл оқулық 2024 жылы жаңартылған. Бұл – қате. Біз анықталған қателер туралы баспаларға және барлық білім басқармасына хабарладық. Оқулықтарды кезең-кезеңімен қайта басып шығарудың нақты кестесі бар. 11-сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығы келесі жылы қайта басылады. Сондықтан биыл осы тақырып бойынша мұғалімдерге арнайы бағдарлама, сабақ жоспарлары және қосымша материалдар ұсынылады. Бұл ақпаратты Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне де жеткіздік. Себебі былтыр қаражат бөлінгеніне қарамастан, оқулықтарда дәл осы қателер қалып қойған. Сондықтан министрлік аталған баспалармен және авторлармен жұмыс жүргізіп жатыр", – деді министр.
Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, 16 пән бойынша оқулықтардан, оқу материалдары мен хрестоматиялардан 700-ге жуық қате анықталған. Олардың арасында деректік қателер де бар. Кемшіліктер түрлі баспалар шығарған оқулықтардан табылған.
"Осыған байланысты кезең-кезеңімен атқарылатын жұмыс жоспары әзірленді. Соған сәйкес баспалар барлық қатені түзетіп, оқулықтарды өз қаражаты есебінен қайта басып шығарып жатыр", – деді Жұлдыз Сүлейменова.
Бұған дейін Қазақстанда жасанды интеллектіні пайдалана отырып, жаңа форматтағы мектеп оқулықтарын әзірлеу жоспарланып отырғаны хабарланған еді.
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