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Қоғам

10-12 қыркүйекте Алматыда +35°C ыстық сақталады, Астана мен Шымкентте күн салқындайды

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Алдағы үш күнде, яғни 2026 жылғы 10-12 қыркүйек аралығында Шымкент пен Астанада күн салқындайды. Ал Алматыда аптап ыстық сақталып, ауа температурасы +35°C-қа дейін көтеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамынша, еліміздің үш ірі қаласының тұрғындары жаңбырлы ауа райына да дайын болғаны жөн.

Астана

10 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +30...+32°C.

11 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жел екпіні 20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +26...+28°C.

12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы – 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +18...+20°C.

Алматы

10 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +31...+33°C.

11 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз қатты ыстық, +33...+35°C.

12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жел екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз қатты ыстық, +33...+35°C.

Шымкент

10 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +33...+35°C.

11 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы – 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +31...+33°C.

12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жел екпіні 20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +26...+28°C.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстан бойынша 10, 11 және 12 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын ұсынған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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