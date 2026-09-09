10-12 қыркүйекте Алматыда +35°C ыстық сақталады, Астана мен Шымкентте күн салқындайды
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамынша, еліміздің үш ірі қаласының тұрғындары жаңбырлы ауа райына да дайын болғаны жөн.
Астана
10 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +30...+32°C.
11 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жел екпіні 20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +26...+28°C.
12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Желдің жылдамдығы – 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +18...+20°C.
Алматы
10 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Ауа температурасы түнде +16...+18°C, күндіз +31...+33°C.
11 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз қатты ыстық, +33...+35°C.
12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жел екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз қатты ыстық, +33...+35°C.
Шымкент
10 қыркүйек: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің жылдамдығы – 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +18...+20°C, күндіз +33...+35°C.
11 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы – 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +19...+21°C, күндіз +31...+33°C.
12 қыркүйек: көшпелі бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жел екпіні 20 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +17...+19°C, күндіз +26...+28°C.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстан бойынша 10, 11 және 12 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын ұсынған еді.