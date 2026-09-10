Қару-жарақ, оқ-дәрі және қымбат көліктер: қылмыстық топ мүшелерінен не тәркіленді
ҚР Ішкі істер министрлігінің 2026 жылғы 10 қыркүйектегі мәліметінше, Астана, Өскемен қалалары мен Алматы облысында 40 млн теңге бопсалады деген күдікпен жеті адам ұсталды.
Күдіктілерден атыс және суық қару, оқ-дәрілер, сондай-ақ бірнеше қымбат автокөлік табылып, тәркіленді. Ұсталғандардың үшеуі бұған дейін сотталған. Олардың арасында адам өлтіргені үшін жазаға тартылғандар да бар.
Осыған ұқсас ұстау шаралары Шымкент қаласында, Ақтөбе, Атырау, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау және Абай облыстарында жүргізілді.
"Аталған фактілер бойынша барлығы 50-ден астам адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Заңсыз айналымнан атыс және травматикалық қарудың 10-нан астам данасы, сондай-ақ олардың оқ-дәрілері тәркіленді. Бұдан бөлек, дер кезінде қабылданған шаралардың арқасында жәбірленушілердің 77 млн теңгеден астам қаражатын иемденуге жол берілмеді", – деді ІІМ Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің өкілі Қуандық Алпыс.
Қазіргі уақытта қылмыстық істер бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Құқық қорғау органдары заңсыз әрекетке қатысы бар өзге де адамдарды анықтап, оларды жауапкершілікке тарту бағытында жұмыс жүргізуде.
Бұған дейін, 2026 жылғы 9 қыркүйекте, рақымшылық аясында қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен 1 400-ден астам адам босатылып, тағы 1 600-ден астам адам пробация қызметінің есебінен шығарылғаны хабарланған еді. ІІМ мәліметінше, Қазақстанда рақымшылық шарасы 8 мыңнан астам адамды қамтыды.