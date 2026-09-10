Қазақстандық әскерилер Таяу Шығыста мыңдаған оқ-дәріні залалсыздандырды
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Қазақстандық саперлер Голан жоталарында 2 мыңнан астам жарылғыш зат пен оқ-дәріні жойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 10 қыркүйекте Қазақстанның Қорғаныс министрлігі мәлімдеді.
"Қазақстанның Голан жоталарындағы БҰҰ-ның бөліну аймағын бақылау жөніндегі миссиясы құрамындағы үшінші ұлттық контингентінің инженерлік-саперлік тобы жарылғыш заттарды анықтау, залалсыздандыру және жою жұмыстарын жүргізіп келеді. Бітімгерлік миссияны атқару кезеңінде биылғы мамыр айынан бастап 15-тен астам іс-шара өткізіліп, әскери қызметшілер 350-ден астам жарылғыш затты жойды. Сонымен қатар 1800-ден астам оқ-дәрі де залалсыздандырылды." Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
Инженерлік-саперлік топтың кәсіби шеберлігі, іс-қимылдарының үйлесімділігі және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауы саперлерге қойылған міндеттерді орындап, жауапкершілік аймағындағы тұрақты жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бұған дейін Қорғаныс министрлігі аталған миссияларға қатысатын қазақстандық бітімгерлердің қанша жалақы алатынын мәлімдеген еді. БҰҰ оларға айына 1 500 доллар төлейді.
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