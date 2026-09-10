#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
456.89
531.36
5.32
Қоғам

Қазақстандық әскерилер Таяу Шығыста мыңдаған оқ-дәріні залалсыздандырды

Бұған дейін Қорғаныс министрлігі аталған миссияларға қатысатын қазақстандық бітімгерлердің қанша жалақы алатынын мәлімдеген еді. БҰҰ оларға айына 1 500 доллар төлейді., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 13:05 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Қазақстандық саперлер Голан жоталарында 2 мыңнан астам жарылғыш зат пен оқ-дәріні жойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 10 қыркүйекте Қазақстанның Қорғаныс министрлігі мәлімдеді.

"Қазақстанның Голан жоталарындағы БҰҰ-ның бөліну аймағын бақылау жөніндегі миссиясы құрамындағы үшінші ұлттық контингентінің инженерлік-саперлік тобы жарылғыш заттарды анықтау, залалсыздандыру және жою жұмыстарын жүргізіп келеді. Бітімгерлік миссияны атқару кезеңінде биылғы мамыр айынан бастап 15-тен астам іс-шара өткізіліп, әскери қызметшілер 350-ден астам жарылғыш затты жойды. Сонымен қатар 1800-ден астам оқ-дәрі де залалсыздандырылды." Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
Бұған дейін Қорғаныс министрлігі аталған миссияларға қатысатын қазақстандық бітімгерлердің қанша жалақы алатынын мәлімдеген еді. БҰҰ оларға айына 1 500 доллар төлейді., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 13:05

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

Инженерлік-саперлік топтың кәсіби шеберлігі, іс-қимылдарының үйлесімділігі және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауы саперлерге қойылған міндеттерді орындап, жауапкершілік аймағындағы тұрақты жағдайды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Бұған дейін Қорғаныс министрлігі аталған миссияларға қатысатын қазақстандық бітімгерлердің қанша жалақы алатынын мәлімдеген еді. БҰҰ оларға айына 1 500 доллар төлейді., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 13:05

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

Бұған дейін Қорғаныс министрлігі аталған миссияларға қатысатын қазақстандық бітімгерлердің қанша жалақы алатынын мәлімдеген еді. БҰҰ оларға айына 1 500 доллар төлейді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
мектеп, оқушы
17:54, 25 сәуір 2024
Қазақстандық мектептерде оқу жылының аяқталуына арналған бірыңғай сынып сағаты өтеді
Жаңа оқу жылында 370 мыңнан астам бала 1-сыныпқа қабылданады
18:00, 01 сәуір 2025
Жаңа оқу жылында 370 мыңнан астам бала мектеп табалдырығын аттайды
Қазақстанның екі қаласы мен 10 облысында Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) қару-жарақ пен оқ-дәрілерді тәркілеуге бағытталған арнайы операциялар өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
12:27, 29 қыркүйек 2025
Автоматтар мен мыңдаған оқ-дәрі: Қазақстанда ҰҚК 12 өңірде арнайы операция жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Джастин Гейджи
14:12, Бүгін
Гейджи назвал ключевые ошибки Топурии в титульном бою в Белом доме
Елена Рыбакина на приеме на турнире в Торонто
13:57, Бүгін
"Это не работает": о чём спорили Рыбакина и Вуков в четвертьфинале US Open
Даниял Сапенов
13:44, Бүгін
17-летний Даниял Сапенов поборется за медали шахматной Олимпиады
Полузащитник &quot;Тобыла&quot; Александр Зуев пропустит предстоящий матч против &quot;Кайрата&quot;
13:37, Бүгін
Полузащитник "Тобыла" Александр Зуев пропустит предстоящий матч против "Кайрата"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: