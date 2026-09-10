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Қоғам

Апат салдарынан Алматының бірнеше шағын ауданы сусыз қалды

2026 жылғы 9 қыркүйекте Алматының Жұлдыз шағын ауданында магистральдық су құбыры жарылып, бірнеше шағын ауданның тұрғындары суық сусыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 13:28 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 9 қыркүйекте Алматының Жұлдыз шағын ауданында магистральдық су құбыры жарылып, бірнеше шағын ауданның тұрғындары суық сусыз қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті тұрғындарға таратылған ақпаратқа сәйкес, Дүнентаев көшесі, 16 мекенжайындағы қазандық аумағында диаметрі 400 мм болатын магистральдық су құбыры зақымданған. Қазіргі уақытта бұл жерде қазандықты қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр.

"Жұмыс барысында мердігер – "Көктал Инжиниринг" ЖШС магистральдық су құбырына зақым келтірген. Қазір апаттық қызмет мамандары апатты оқшаулап, судың ағуын тоқтату үшін ысырмаларды жауып жатыр. Осыған байланысты Жұлдыз шағын ауданында, сондай-ақ Алтай мен Әлмерек шағын аудандарының бір бөлігінде су беру уақытша шектеледі", – делінген 9 қыркүйекте таратылған хабарламада.

10 қыркүйекте "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны жағдайға қатысты түсініктеме берді.

"Жұлдыз шағын аудан ауданында су құбырындағы зақымды жою бойынша апаттық-қалны келтіру жұмыстары жалда жалғасып жатыр. Үш апаттық бригада жұмыс істеп жатыр, барлық қажетті техника бар. Жұлдыз, Алтай, 13 және 16-шағын аудандар мен әскери қалашықтың тұрғындарына су автоцистерналармен жеткізіліп жатыр", – деп хабарлады кәсіпорын.

Алдын ала мәлімет бойынша, су беру 10 қыркүйек сағат 15:00 шамасында қалпына келтіріледі.

Бұған дейін Алматыда салынып жатқан "Шевченко–Байзақов" тұрғын үй кешеніне жылу, су және кәріз желілерін тартуға байланысты Байзақов көшесінің бір бөлігі 14 қыркүйекке дейін жабылған еді. Жүргізушілерге уақытша шектеулерді е еке алып, бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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