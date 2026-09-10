#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
450.79
524.13
5.31
Қоғам

Қазақстанда 10 мыңнан астам жүргізуші куәлігінен айырылды

Водительское удостоверение, водительские права , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 15:42 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда Денсаулық сақтау министрлігі, Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің ақпараттық жүйелерін интеграциялау нәтижесінде көлік жүргізуге медициналық қарсы көрсетілімдері бар азаматтар анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Үкіметі баспасөз қызметінің мәліметінше, цифрлық деректер алмасудың арқасында 10 мыңнан астам адамның жүргізуші куәлігінің қолданылуы тоқтатылған.

Денсаулық сақтау министрлігі динамикалық медициналық бақылауда тұрған және көлік жүргізуге қарсы көрсетілімдері бар азаматтар туралы мәліметтерді уәкілетті органдарға береді.

"Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасады. Көлік жүргізуге қарсы көрсетілім болып саналатын аурулар тізбесі нозологияның сегіз түрін қамтиды", – деді Денсаулық сақтау вице-министрі Ербол Оспанов 2026 жылғы 10 қыркүйекте.

Сондай-ақ жүргізуші куәлігін алу кезінде медициналық куәландырудан өту процесі цифрландырылды. Медициналық анықтама электронды форматқа көшіріліп, дәрігерлік комиссияның қорытындысы ақпараттық жүйелерде көрсетіледі.

Бұған дейін, 8 қыркүйекте, қазақстандық азаматтың 2017 жылдан бері қолданып келген жүргізуші куәлігі медициналық диагнозына байланысты тоқтатылғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Водительское удостоверение, водительские права
14:26, 04 қыркүйек 2026
Мыңдаған қазақстандық жүргізуші куәлігінен айырылуы мүмкін: Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеме жасады
Автомобиль, жүргізуші, ІІМ, ДСМ, тыйым салу
20:31, 06 қаңтар 2026
ІІМ мен ДСМ көлік айдауға болмайтын ел азаматтарын анықтады
Көлік, Алматы, жүргізуші куәлігі
18:00, 20 тамыз 2026
Алматыда мыңнан астам адам жүргізуші куәлігінен автоматты түрде айырылмақ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина после победного матча
19:40, Бүгін
"Барыс" поздравил Елену Рыбакину со статусом первой ракетки мира
Марин Томасов в составе &quot;Астаны&quot;
19:11, Бүгін
Стало известно, каким составом "Астана" сыграет матч КПЛ с "Ордабасы"
ФК &quot;Туран&quot; после победного матча
18:54, Бүгін
"Туран" обыграл "Актобе М" в матче Первой лиги
Максим Самородов в составе &quot;Ахмата&quot;
18:19, Бүгін
Самородов может перейти в "Спартак" в последние часы трансферного окна
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: