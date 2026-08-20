#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
462.22
536.5
5.43
Құқық

Алматыда мыңнан астам адам жүргізуші куәлігінен автоматты түрде айырылмақ

Көлік, Алматы, жүргізуші куәлігі , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 18:00 Сурет: pixabay
Алматыда мыңнан астам адам жүргізуші куәлігінен айырылмақ. Бұған көлік айдауға медициналық қарсы көрсетілімдердің болуы түрткі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 20 тамызда қалалық прокуратура хабарлады:

"Қадағалау жұмысы барысында Түрксіб ауданының прокуратурасы 1194 жүргізушіні анықтады, олар абсолютті медициналық қарсы көрсетілімдерге қарамастан көлік құралдарын басқарған. Прокурорлық қадағалау актісі бойынша Алматы қаласының полиция департаменті аталған тұлғалардың жүргізуші куәліктерін қолдануын тоқтату жөнінде жұмыс жүргізуде".

Бүгінгі күні Алматы қаласының соттары 381 талап-арызды қанағаттандырды, қалған материалдар бойынша жұмыс жалғасуда.

"Денсаулық жағдайы жол қозғалысының қатысушыларының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін адамдарды жол қозғалысынан шеттету мақсатында жұмыс жүргізілуде", делінген қалалық прокуратура хабарламасында.

Бұған дейін Павлодарда әсерлі видео түсірмек болған жүргізуші мен жолаушылар жазаланғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола
17:02, 25 қыркүйек 2024
Шымкентте жүргізуші куәлігіне 10 мыңнан астам адам жете алмай жүр
Шымкентте 1268 адам көлік айдауға қарсы көрсетілімі болса да, автомобиль тізгіндеген
16:17, 06 қараша 2023
Шымкентте 1268 адам көлік айдауға қарсы көрсетілімі болса да, автомобиль тізгіндеген
Алматыда куәлігінен айырылған жүргізуші әйелді қағып өлтірді
22:58, 15 шілде 2024
Алматыда куәлігінен айырылған жүргізуші әйелді қағып өлтірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Kids EXPO Chess Cup 2026
17:46, Бүгін
Шахматисты Казахстана завоевали четыре медали на международном турнире в Туркменистане
Алекс Волкановски
17:38, Бүгін
Волкановски не исключил завершение карьеры после титульного боя с Евлоевым
Бекасыл Асамбек
17:25, Бүгін
Три победы со счётом 10:0 оформил казахстанский борец Бекасыл Асамбек на чемпионате мира
Михаил Кравец на Кубке Республики Башкортостан
17:14, Бүгін
Тренер "Барыса" рассказал, за счёт чего удалось одержать первую победу на турнире в Уфе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: