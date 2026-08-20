Алматыда мыңнан астам адам жүргізуші куәлігінен автоматты түрде айырылмақ
Сурет: pixabay
Алматыда мыңнан астам адам жүргізуші куәлігінен айырылмақ. Бұған көлік айдауға медициналық қарсы көрсетілімдердің болуы түрткі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 20 тамызда қалалық прокуратура хабарлады:
"Қадағалау жұмысы барысында Түрксіб ауданының прокуратурасы 1194 жүргізушіні анықтады, олар абсолютті медициналық қарсы көрсетілімдерге қарамастан көлік құралдарын басқарған. Прокурорлық қадағалау актісі бойынша Алматы қаласының полиция департаменті аталған тұлғалардың жүргізуші куәліктерін қолдануын тоқтату жөнінде жұмыс жүргізуде".
Бүгінгі күні Алматы қаласының соттары 381 талап-арызды қанағаттандырды, қалған материалдар бойынша жұмыс жалғасуда.
"Денсаулық жағдайы жол қозғалысының қатысушыларының қауіпсіздігіне қауіп төндіретін адамдарды жол қозғалысынан шеттету мақсатында жұмыс жүргізілуде", делінген қалалық прокуратура хабарламасында.
Бұған дейін Павлодарда әсерлі видео түсірмек болған жүргізуші мен жолаушылар жазаланғаны хабарланған.
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