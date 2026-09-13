Қазан айында ел азаматтары қанша күн демалады
Сурет: istock
Қазақстанда 2026 жылы қазан айында бес күндік жұмыс аптасында еңбек ететін ел азаматтары 10 күн демалады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазан айындағы жалпы демалыс күндері бес күндік жұмыс кестесі бойынша 10 күнді, ал алты күндік жұмыс кестесі бойынша алты күнді құрайды. Атап айтқанда:
- бес күндік жұмыс аптасындағылар 24, 25 және 26 қазанда (сенбі, жексенбі, дүйсенбі) қатарынан үш күн демалады (25 қазан жексенбіге түсуіне байланысты демалыс дүйсенбіге ауыстырылады);
- алты күндік жұмыс аптасындағылар 24 және 25 қазанда (сенбі, жексенбі), яғни екі күн демалады.
Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің әлемдік туры 18 қазанда Польшаның Краков қаласында басталатыны хабарланған. Сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның Тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа құттықтау жеделхатын жолдаған болатын.
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