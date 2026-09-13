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Қоғам

Қазан айында ел азаматтары қанша күн демалады

Қазан, Қазақстан, демалыс күндері, 2026, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2026 12:25 Сурет: istock
Қазақстанда 2026 жылы қазан айында бес күндік жұмыс аптасында еңбек ететін ел азаматтары 10 күн демалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазан айындағы жалпы демалыс күндері бес күндік жұмыс кестесі бойынша 10 күнді, ал алты күндік жұмыс кестесі бойынша алты күнді құрайды. Атап айтқанда:

  • бес күндік жұмыс аптасындағылар 24, 25 және 26 қазанда (сенбі, жексенбі, дүйсенбі) қатарынан үш күн демалады (25 қазан жексенбіге түсуіне байланысты демалыс дүйсенбіге ауыстырылады);
  • алты күндік жұмыс аптасындағылар 24 және 25 қазанда (сенбі, жексенбі), яғни екі күн демалады.

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің әлемдік туры 18 қазанда Польшаның Краков қаласында басталатыны хабарланған. Сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамп Қазақстанның Тәуелсіздігінің 35 жылдығына орай Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа құттықтау жеделхатын жолдаған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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