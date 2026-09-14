160 млн теңге шығын, 221 млн теңгенің жері тәркіленді: The Finiko топ-менеджері Түркиядан қайтарылды
Операцияны прокуратура органдарының үйлестіруімен Алматы қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі департаментінің қызметкерлері Интерполдың Ұлттық орталық бюросымен бірлесіп жүргізді.
Ведомствоның мәліметінше, тергеу барысында The Finiko компаниясының нақты кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызметпен айналыспағаны анықталған.
Бұған дейін тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардан түскен қаражат есебінен жасалған.
Мұндай схема табыс түсіп жатқандай көрініс қалыптастырып, азаматтардың қаражатын одан әрі тартуға мүмкіндік берген.
"Күдіктінің заңсыз әрекеті салдарынан салымшылардың 160 млн теңгеден астам қаражаты қаржы пирамидасына тартылған", – делінген агенттіктің 2026 жылғы 14 қыркүйекте жарияланған хабарламасында.
Сонымен қатар сотқа дейінгі тәркілеу аясында күдіктіге тиесілі құны 221 млн теңге болатын жер телімі мемлекет кірісіне алынды.
Бұған дейін осы қылмыстық іс бойынша үш адам мүлкі тәркіленіп, алты жылға дейін бас бостандығынан айырылған.
Тергеу жалғасып жатыр. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
2026 жылғы 28 тамызда Павлодарда 70% табыс табуға уәде беріп, 500-ден астам адамды сан соқтырған "ХАС" қаржы пирамидасына қатысты үкім жарияланған еді.