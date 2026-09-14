#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
450.91
522.69
5.33
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
450.91
522.69
5.33
Қоғам

Алматыда 22 млн теңгеге жуық қаржыны иемденген күдікті "логистер" ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2026 14:20 Фото: Zakon.kz
Алматыда 22 млн теңгеге жуық алаяқтық жасады деген күдікпен Жамбыл облысының екі тұрғыны ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция баспасөз қызметінің мәліметінше, күдіктілер өздерін логистикалық компанияның қызметкерлері ретінде таныстырып, жәбірленушіге теміржол вагондарын ұсынуға уәде берген.

Олар азаматтың сеніміне кіріп, 21 млн 883 мың теңгесін иемденген.

Күдіктілерді Жамбыл облысы Полиция департаментінің Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы мен Тергеу басқармасының қызметкерлері ұстады.

Алаяқтық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сот шешімімен екі күдікті де уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Тергеу жалғасып жатыр.

Бұған дейін аса ірі мөлшерде бірнеше рет алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Қазақстан азаматының Грузиядан экстрадицияланғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
15:02, Бүгін
Елордада есірткі жасырылған 100-ден астам орама тәркіленді
Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник
12:56, 16 қазан 2025
Оралда 45 млн теңгені заңсыз иемденген күдікті ұсталды
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
13:47, 03 маусым 2025
Алматыда балалар байқауын желеу еткен алаяқ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов стоит на поле в дождь
16:28, Бүгін
"Ни чуточки не сожалею": Самородов – о сорвавшемся переходе из "Ахмата" в "Спартак"
Елена Рыбакина на US Open-2026
16:08, Бүгін
Динара Сафина рассказала, как болела за Елену Рыбакину в финале US Open-2026
Лучшая парница страны сыграет сразу в нескольких разрядах
15:47, Бүгін
Казахстанские теннисисты на АИ: кто сыграет в "одиночке", кто - в "паре", а кто - в миксте
Алекс Аманович из &quot;Ордабасы&quot; пропустит тур КПЛ
15:30, Бүгін
Несколько клубов КПЛ столкнулись с кадровыми потерями перед 27-м туром КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: