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Қоғам

Қазақстанда компаниялардан түсетін қоңырауларды таңбалау мерзімі кейінге шегерілуі мүмкін

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 13:13 Фото: pexels
Телекоммуникациялар комитетінің төрағасы Дамир Сейсембеков 2026 жылғы 15 қыркүйекте Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында байланыс операторларының қоңырауларды міндетті түрде таңбалауды енгізуге қосымша уақыт сұрағанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер Қазақстанда заңды тұлғалардан түсетін қоңырауларды міндетті түрде таңбалау қашан енгізілетінін және бұл мәселе бойынша байланыс операторларымен келісімге қол жеткізілген-жеткізілмегенін сұрады.

"Заңнамаға колл-орталықтардан және басқа да ұйымдардан түсетін қоңырауларды міндетті түрде таңбалауды көздейтін түзетулер енгізілді. Олардың бірқатары күшіне енді. Қазір министрлікте байланыс қызметтерін көрсету қағидалары әзірленіп, келісіліп жатыр. Құжатта жүйенің қалай жұмыс істейтіні және оған қатысты техникалық талаптар белгіленеді. Байланыс операторларынан ресми өтініш түсті. Олар таңбалауды 2027 жылдың бірінші тоқсанынан бастап енгізуді сұрады. Қазір бұл өтінішті қарастырып жатырмыз. Бизнеске артық салмақ түсірмеу үшін мәселе оң шешіледі деп ойлаймын", – деді ол.

Дамир Сейсембековтің айтуынша, қоңырауларды таңбалау үшін ұялы байланыс операторлары ғана емес, өзге де байланыс операторлары техникалық жүйелерін жаңартуы қажет.

"Бүгінде қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерін көрсетуге лицензиясы бар 11-ден астам оператор және халыққа байланыс қызметін ұсынып отырған 70-тен астам оператор бар. Олардың барлығы телефония қызметін де көрсететіндіктен, жүйелерін техникалық тұрғыдан жаңартуы қажет. Осыған байланысты операторлар осындай өтініш білдірді. Қазір қағидалар мемлекеттік органдармен келісіліп жатыр. Қазан айының ортасына дейін министрдің бұйрығына қол қойылады деп ойлаймын. Нақты мерзімдер сол құжатта көрсетіледі", – деді комитет төрағасы.

Бұған дейін, 15 қыркүйекте, Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі Қазақстанда әзірге төртінші ұялы байланыс операторының пайда болуына не кедергі екенін түсіндірген еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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