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Қоғам

Қазақстанда 5 мыңнан астам сауда орны цифрлық активтермен төлем қабылдайды

Биткоины, биткоин, криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, майнинг, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 16:16 Фото: pixabay
Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ғиззат Байтұрсынов 2026 жылғы 15 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында Қазақстанда цифрлық активтермен төлем жасау мүмкіндігі кеңейіп келе жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Вице-министрдің айтуынша, елімізде цифрлық активтер күнделікті төлем жасау үшін қолданыла бастады.

"Binance Kazakhstan және Alatau City Bank-пен бірлесіп, тауарлар мен қызметтер ақысын цифрлық активтермен төлеу мүмкіндігі іске қосылды. Пайдаланушы сатып алған заты үшін QR-код арқылы цифрлық активтермен төлейді, ал сатушы қаражатты теңгемен алады. Бүгінде бұл қызмет Қазақстан бойынша 5 мыңнан астам сауда орнында қолжетімді. Қазірдің өзінде 100-ден астам транзакция жүргізілді. Келесі кезеңде жүйені Halyk Bank, Freedom Pay және Tarlan қызметтерімен интеграциялау жоспарланып отыр", – деді Ғиззат Байтұрсынов.

Сонымен қатар күнделікті төлемдер үшін теңге бағамына бекітілген стейблкоинді енгізу мәселесі пысықталып жатыр.

Бұған дейін Қазақстанда халықаралық төлемдерді стейблкоиндер арқылы жүргізу мүмкіндігі қарастырылып жатқаны хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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