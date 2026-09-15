Қазақстанда 5 мыңнан астам сауда орны цифрлық активтермен төлем қабылдайды
Фото: pixabay
Жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ғиззат Байтұрсынов 2026 жылғы 15 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында Қазақстанда цифрлық активтермен төлем жасау мүмкіндігі кеңейіп келе жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, елімізде цифрлық активтер күнделікті төлем жасау үшін қолданыла бастады.
"Binance Kazakhstan және Alatau City Bank-пен бірлесіп, тауарлар мен қызметтер ақысын цифрлық активтермен төлеу мүмкіндігі іске қосылды. Пайдаланушы сатып алған заты үшін QR-код арқылы цифрлық активтермен төлейді, ал сатушы қаражатты теңгемен алады. Бүгінде бұл қызмет Қазақстан бойынша 5 мыңнан астам сауда орнында қолжетімді. Қазірдің өзінде 100-ден астам транзакция жүргізілді. Келесі кезеңде жүйені Halyk Bank, Freedom Pay және Tarlan қызметтерімен интеграциялау жоспарланып отыр", – деді Ғиззат Байтұрсынов.
Сонымен қатар күнделікті төлемдер үшін теңге бағамына бекітілген стейблкоинді енгізу мәселесі пысықталып жатыр.
Бұған дейін Қазақстанда халықаралық төлемдерді стейблкоиндер арқылы жүргізу мүмкіндігі қарастырылып жатқаны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript