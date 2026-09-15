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Қоғам

Талаптарды сақтамаған зертхана жұмысын тоқтатты

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 16:46 Фото: pixabay
Жамбыл облысы бойынша Техникалық реттеу және метрология комитеті департаменті аккредиттелген сынақ зертханасына жоспардан тыс тексеру жүргізді. Сауда және интеграция министрлігі тексеру қорытындысын шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz-ке.

Тексеру барысында зертхананың қолданыстағы аккредиттеу саласына кірмейтін нысандар мен әдістер бойынша сынақтар жүргізіп, олардың нәтижелерін рәсімдегені анықталды. Бұл Қазақстан заңнамасын бұзу болып саналады.

Істі қарау қорытындысы бойынша зертханаға 930 АЕК мөлшерінде, яғни 4 022 250 теңге көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар зертхананың аккредиттеу аттестатының қолданылуы алты айға тоқтатылды.

"Қабылданған шаралар аккредиттеудің белгіленген саласынан тыс сынақтар жүргізуге жол бермеуге, сынақ нәтижелерінің дұрыстығын қамтамасыз етуге және тұтынушылар мен нарыққа қатысушылардың мүдделерін қорғауға бағытталған", – деді Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының орынбасары Бауыржан Қасымов.

Бұған дейін қазақстандық ғалымдардың жаңа сусын әзірлегені туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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