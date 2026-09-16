Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы күрт өзгереді
Фото: pixabay
Алдағы күндері, яғни 2026 жылғы 17-19 қыркүйек аралығында Қазақстандағы ауа райы айтарлықтай өзгереді. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК синоптиктері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтердің мәліметінше, еліміздің барлық дерлік аумағында жауын-шашынның тоқтап, ауа температурасының төмендеуіне ықпал еткен антициклонның орнына циклон келеді.
"Алдымен циклон батыс өңірлерге найзағай ойнап, екпінді жел соғатын жаңбыр әкеледі. Кейін Қазақстанның солтүстігіне қарай жылжиды", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Мамандардың айтуынша, ауа райының өзгеруі еліміздің оңтүстігіне айтарлықтай әсер етпейді.
Бұл өңірде Өзбекстан аумағынан келетін жылы ауа массаларының ықпалымен күн жылы әрі негізінен жауын-шашынсыз болады.
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы 2026 жылғы 16-18 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын мына жерден көруге болады.
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