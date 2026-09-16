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Қоғам

Алматының Бостандық ауданында суық су уақытша өшіріледі

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 16:17 Фото: pexels
Алматының Бостандық ауданындағы бірқатар тұрғын үй мен нысанда суық су уақытша өшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 16 қыркүйекте қала әкімдігі мәлімдеді.

Әл-Фараби даңғылындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірді реконструкциялау аясында магистральдық су құбырын қайта төсеу жұмыстары жүргізіледі.

Осыған байланысты 18 қыркүйекте сағат 08:00-ден 22:00-ге дейін Тимирязев және Жароков көшелері, сондай-ақ Абай мен Әл-Фараби даңғылдары шектесетін аумақта су беру тоқтатылады.

Қала тұрғындарынан жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрады.

Сондай-ақ 16-20 қыркүйек аралығында Алматыда LRT желісінің құрылысына байланысты Бауыржан Момышұлы көшесінің Зерделі шағынауданынан Дінмұхамед Қонаев атындағы мешітке дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы шектелді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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