Алматының Бостандық ауданында суық су уақытша өшіріледі
Фото: pexels
Алматының Бостандық ауданындағы бірқатар тұрғын үй мен нысанда суық су уақытша өшіріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 16 қыркүйекте қала әкімдігі мәлімдеді.
Әл-Фараби даңғылындағы Есентай өзені арқылы өтетін көпірді реконструкциялау аясында магистральдық су құбырын қайта төсеу жұмыстары жүргізіледі.
Осыған байланысты 18 қыркүйекте сағат 08:00-ден 22:00-ге дейін Тимирязев және Жароков көшелері, сондай-ақ Абай мен Әл-Фараби даңғылдары шектесетін аумақта су беру тоқтатылады.
Қала тұрғындарынан жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарауды сұрады.
Сондай-ақ 16-20 қыркүйек аралығында Алматыда LRT желісінің құрылысына байланысты Бауыржан Момышұлы көшесінің Зерделі шағынауданынан Дінмұхамед Қонаев атындағы мешітке дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы шектелді.
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