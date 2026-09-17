#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
444.88
513.26
5.28
Қоғам

2027 жылы Қазақстан бюджетінің шығысы 30 трлн теңгеден асады

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 11:09 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин 2026 жылғы 17 қыркүйекте Құрылтай отырысында 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет шығысының көлемі мен бюджет тапшылығын азайту жоспары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол Мемлекет басшысының "үлкен құрылысқа" бағыт алғанын, сондай-ақ Ұлттық қор қаражатын пайдалануға болатынын атап өткенін еске салды.

"Әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандар салу жөніндегі ауқымды бағдарламаны іске асыру міндеті қойылды. Осыған байланысты аса маңызды нысандар мен жалпыұлттық маңызы бар жобаларды қаржыландыру үшін Ұлттық қордан 2027 жылы 2 трлн теңге, ал 2028-2029 жылдары жыл сайын 1,5 трлн теңге көлемінде нысаналы трансферт бөлу көзделген", – деді ол.

Оның айтуынша, Ұлттық қордың таза валюталық активтері 2027 жылы 65,2 млрд доллар деңгейінде болжанып отыр. 2029 жылға қарай бұл көрсеткіш 70,6 млрд долларға дейін ұлғаяды.


"Республикалық бюджет тапшылығы 2027 жылы жалпы ішкі өнімнің 2,3%-ы деңгейінде белгіленді. Бұл көрсеткіш 2028 жылы 1%-ға, ал 2029 жылы 0,4%-ға дейін кезең-кезеңімен төмендетіледі. Мұнайға қатысты емес тапшылық 2027 жылғы жалпы ішкі өнімнің 5,3%-ынан 2028 жылы 3,5%-ға, 2029 жылы 2,5%-ға дейін қысқарады. Республикалық бюджеттің шығыс бөлігінің параметрлері бюджеттік қағидалар ескеріле отырып айқындалды. 2027-2029 жылдары шығыстардың өсу қарқыны 109,2-109,4% деңгейінде тұрақтандырылды", – деді Азамат Әмрин.

Ол республикалық бюджет шығысы 2027 жылы 30,2 трлн теңге, 2028 жылы 29,4 трлн теңге, ал 2029 жылы 29,6 трлн теңге көлемінде жоспарланғанын атап өтті.

Бұған дейін 2027 жылы Қазақстан бюджетіне қанша қаражат түсіру жоспарланып отырғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
12:00, 25 тамыз 2026
2027 жылы Қазақстанның ЖІӨ көлемі қандай болады – Үкімет болжамы
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
10:25, 01 қыркүйек 2026
2027 жылы АЕК, ең төменгі жалақы және зейнетақы мөлшері қандай болады
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
13:04, 28 шілде 2026
2026 жылы инженерлік желілерді жөндеуге 1 трлн теңгеден астам қаржы жұмсалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Волейболистка сборной Казахстана Айгуль Мулькибаева
11:02, Бүгін
Женская сборная Казахстана по волейболу с победы начала выступление на Азиаде
Алькарас на турнире US Open
10:49, Бүгін
Карлос Алькарас официально гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP
Главный тренер &quot;Балтики&quot; высказался об игре против &quot;Зенита&quot; Нуралы Алипа
10:33, Бүгін
Главный тренер "Балтики" высказался об игре против "Зенита" Нуралы Алипа
Дастан Сатпаев с мячом в форме &quot;Бёрнли&quot;
10:18, Бүгін
Суперкомпьютер определил место "Бёрнли" Дастана Сатпаева по итогам Чемпионшипа
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: