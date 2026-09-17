#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
444.88
513.26
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
444.88
513.26
5.28
Қоғам

Қазақстан Халық Кеңесінің жұмысына бөлінетін 1,7 млрд теңгенің есебі айтылды

Здание Курултая, Курултай РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 16:30 Фото: quryltai.kz
Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлы 2026 жылғы 17 қыркүйекте Құрылтайда өткен брифингте Қазақстан Халық Кеңесіне бөлінетін 1,7 млрд теңгенің қандай мақсаттарға жұмсалатынын және оның өкілдерінің нақты жалақысы неге жарияланбайтынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

БАҚ өкілдері Қазақстан Халық Кеңесінің қызметіне бөлу жоспарланған 1,7 млрд теңгенің неге жұмсалатынын сұрады.

"Бұл соманы кеңес құрамындағы адамдардың санына бөлу дұрыс емес. Өйткені қаражат тек жалақыға ғана емес, өңірлерге баруға, халықпен кездесулер өткізуге, сессияларды ұйымдастыруға, іссапар шығындары мен қоғамдық тыңдауларға да жұмсалады. Бұл – Қазақстан Халық Кеңесінің бүкіл жұмысын ұйымдастыруға арналған қаражат, – деді Абзал Бейсенбекұлы.

Ол аталған сомадан еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесіне сәйкес жалақы төлеу де қарастырылғанын айтты.

Журналистердің Қазақстан Халық Кеңесі өкілдерінің нақты қанша жалақы алатыны туралы нақтылау сұрағына вице-министр бұл мәліметті жариялай алмайтынын жеткізді.

"Тағы да қайталап айтамын: еңбекақы бюджет қаражаты есебінен ұсталатын қызметкерлерге ақы төлеу жүйесіне сәйкес төленеді. Бұл жүйедегі мәліметтер қызмет бабында пайдалануға арналған ақпаратқа жатады. Сондықтан кімнің қанша жалақы алатыны туралы егжей-тегжейлі ақпаратты жариялай алмаймын, – деді ол.

2026 жылғы 10 қыркүйекте Құрылтайдың 2027 жылға арналған бюджетінде қандай шығыстар көзделгені белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет
15:51, Бүгін
Қазақстан Үкіметі бюджет тапшылығын азайту үшін қандай шығындарды қысқартады
НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог
16:23, Бүгін
2027 жылдан кейін ҚҚС түсімдері қалай өзгереді – Ұлттық экономика министрлігінің жауабы
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
18:41, 11 қыркүйек 2025
2026 жылы депутаттарға бюджеттен қанша қаржы бөлінеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Магжан Токтыбай на поле бегает
17:07, Бүгін
"Окжетпес" интересуется нападающим сборной Казахстана Токтыбаем из "Ордабасы"
Хамза Шираз
16:48, Бүгін
"Если у Хамзы хватит яиц, это станет "Боем Года": менеджер Алимханулы о бое с Ширазом
Джо Солсбери празднует победу на корте
16:28, Бүгін
Экс-первая ракетка мира в паре Джо Солсбери объявил об окончании карьеры
Сборная Казахстана U-19 сыграет на международном турнире в Словакии
16:17, Бүгін
Сборная Казахстана U-19 сыграет на международном турнире в Словакии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: