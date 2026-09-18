Көлігін жаңа саяжайға айырбастамақ болған қазақстандық сотталды
Кассациялық соттың мәліметінше, екі ер адам өзара келісімге келген. Бірі "Газель" эвакуаторын берсе, екіншісі оның орнына саяжай салып беруге тиіс болған. Алайда келісім орындалмай, автокөлік те, оның ақшасы да қайтарылмаған.
Көлік иесі мәселені полиция арқылы шешуге тырысқан. Алайда тәртіп сақшылары дауды азаматтық тәртіппен сотта шешу қажеттігін түсіндірген. Осыдан кейін ер адам 2025 жылғы 9 мамырда сол кезде басқа адамға тиесілі болған автокөлікті өз бетінше алып кеткен.
Нәтижесінде сот қазақстандықты озбырлық жасағаны үшін 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырды. Рақымшылықты ескере отырып, жаза мерзімі қысқартылып, шартты жаза тағайындалды. Сондай-ақ сотталған адамнан көліктің соңғы иесінің пайдасына автокөлік құны ретінде 4,6 млн теңге материалдық шығын өндірілді.
Алайда жәбірленуші – "Газельдің" соңғы иесі кассациялық шағым түсірді. Ол сотталған адамның әрекетін ұрлық деп танып, келтірілген шығын мөлшерін көбейтуді және жазаны қатаңдатуды сұрады.
"Кассациялық сот істі қарау кезінде К. автокөлікті бөтеннің мүлкін ұрлап, оған иелік ету мақсатында емес, оны өзінікі деп санап, қайтарып алу үшін алып кеткенін ескерді", – деп мәлімдеді сот.
Сондықтан оның әрекеті ұрлық емес, озбырлық ретінде дұрыс сараланған.
Кассациялық сот келтірілген шығынның 4,6 млн теңге мөлшерінде белгіленуін де негізді деп тапты. Бұл сома автокөліктің құны, куәгерлердің айғақтары және маманның көліктің нарықтық бағасы туралы қорытындысы негізінде айқындалған.
Кассациялық сот апелляциялық үкімді өзгеріссіз қалдырды.
Бұған дейін тағы бір қазақстандық бірнеше ай бойы жүкті әйелін азаптағаны үшін тағайындалған төрт жыл бас бостандығынан айыру жазасын Кассациялық сот арқылы жеңілдетуге тырысқан еді.